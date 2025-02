Die Lithium-Batterie Lionforce TP200 ist für industrielle Flurförderzeuge in der Intralogistik konzipiert. Sie kann in mehr als 2.500 Staplermodellen zum Einsatz kommen. Der griechische Batteriespeicher-Spezialist Sunlight Group hat die neue Lithium-Batterie Lionforce TP200 für industrielle Flurförderzeuge in der Intralogistik vorgestellt. Mit verschiedenen Kapazitäts- und Spannungsoptionen soll die TP200 eine vielseitige Lösung für leichte bis anspruchsvolle Aufgaben sein. Sie kann in mehr als ...

