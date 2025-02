Die meistgehandelten Produkte: MicroStrategy's Bitcoin-Bestände nähern sich 500.000 BTC!

Der DAX® eröffnete heute knapp unter der 22.300 Punkte-Marke, konnte sich dann aber in den frühen Handelsstunden wieder nach oben kämpfen und notiert knapp unter der Marke von 22.500 Punkten. Nach der Wahl-Euphorie von gestern kehrt nun wieder Alltag ein. Vorwiegend sind heute Rüstungswerte, wie Rheinmetall, Hensoldt und Renk gefragt. Zu den meistgehandelten Produkten gehören am Dienstag Open End Turbos Bull auf MicroStrategy.

Gestern schloss das Papier im Nasdaq-Handel rund 5,5 Prozent im Minus und hat damit auf Monatssicht schon knapp 16 Prozent abgegeben. Doch auch am Dienstag ist keine Hoffnung in Sicht. Vorbörsllich handeln die Aktien von MicroStrategy bereits mehr als 6 Prozent tiefer. Diese negative Entwicklung geht Hand in Hand mit dem Kurs von Bitcoin. Dieser fiel kürzlich unter die Marke von 90.000 USD und notiert ebenfalls stark im Minus. Heute sind es bereits fast 8 Prozent. Vor ein paar Tagen hat das Unternehmen weiter seine Bestände in Bitcoin ausgebaut. Dabei wurden weitere 20.365 Bitcoins für fast 2 Milliarden Dollar gekauft. Der Bitcoin-Besitz steigt damit auf 499.096 Bitcoins. Auch Long Faktor-Optionsscheine auf Hapag Lloyd sind heute stark gefragt. Hapag Lloyd gehört zu den weltweit führenden Container-Reedereien. Das Unternehmen verzeichnet jüngst eine positive Entwicklung an den Börsen. Die Aktien stehen auf Monatssicht fast 13 Prozent im Plus und auch heute handeln die Papiere schon 1 Prozent höher. Kürzlich hat der Reedereikonzern angekündigt, für die im Oktober 2024 bestellten 24 Großcontainerschiffe eine grüne Finanzierung zu nutzen. Die Analystenmeinungen bleiben dennoch weiterhin meist negativ.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit MicroStrategy Inc. Bull HD3C34 14,35 265,495 USD 117,5748 USD 1,55 Open End DAX® Bear UG1256 15,68 22431,00 Punkte 23992,360006 Punkte 8,89 Open End DAX® Bull HD8TDX 33,90 22424,50 Punkte 19043,864244 Punkte 7,04 Open End DAX® Bull UG25ZX 7,36 22424,50 Punkte 21713,787427 Punkte 29,22 Open End DAX® Bull UG0WKH 25,19 22424,50 Punkte 19913,731657 Punkte 8,76 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.02.2025; 10:55 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Bank of America Corp. Put HD8GGW 8,06 129,08 USD 150,00 USD 5,78 18.06.2025 DAX® Put UG27N5 8,74 22434,50 Punkte 22500,00 Punkte -13,27 19.09.2025 Microsoft Corp. Call HC7LYT 2,35 402235 USD 450,00 USD 6,76 14.01.2026 Jungheinrich AG Call HD9ARC 1,54 28,44 EUR 32,00 EUR 6,87 17.09.2025 Mercadolibre Inc. Call UG282F 4,4 2.200,82 USD 2000,00 USD 3,42 14.01.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.02.2025; 11:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Hapag-Lloyd AG Long HD3X9F 3,30 150,90 EUR 119,6251 EUR 5 Open End MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 1,60 266565 USD 188,564148 USD 3 Open End HENSOLDT AG Long HD0SQP 5,64 49,19 EUR 39,691444 EUR 6 Open End Novo-Nordisk AS Long HD7HLF 2,40 93,965 USD 60,410508 USD 3 Open End DAX® Short HD94SB 0,53 22448,00 Punkte 23920,892056 Punkte -15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.02.2025; 11:05 Uhr;

