ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft anlässlich eines Berichts über sinkende Investitionen in Datenzentren auf "Buy" mit einem Kursziel von 510 US-Dollar belassen. Um sich ein klares Bild von den Auswirkungen zu machen, seien weitere Klarstellungen zu den Investitions- und Kapazitätsabsichten notwendig, schrieb Analyst Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht darin zunächst ein eher Microsoft-spezifisches Thema und einen Feinschliff in puncto Zeitrahmen und Kapazitätsmix./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2025 / 14:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2025 / 14:59 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US5949181045