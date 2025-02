Am 24. Februar 2025 hat das Amtsgericht Stuttgart das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Manz AG (ISIN DE000A0JQ5U3) eröffnet. Rechtsanwalt Martin Mucha von der Kanzlei Grub Brugger wurde als Insolvenzverwalter bestellt, nachdem er bereits seit dem 20. Dezember 2024 als vorläufiger Insolvenzverwalter tätig war. Tesla Automation sichert Standort und Arbeitsplätze Am selben Tag unterzeichneten der Insolvenzverwalter und die Tesla Automation GmbH, eine Tochtergesellschaft von Tesla, Inc., einen Kaufvertrag. Tesla Automation übernimmt über 300 Mitarbeiter sowie bewegliches Sachanlagevermögen ...

