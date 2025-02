Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Apogee-Schulen befinden sich in den gesamten USA

Aires wird EMF-Schutzprodukte an Schulen spenden und spezielle Rabatte für Schüler anbieten

Die Zusammenarbeit erweitert die Liste der Aires Certified SpacesTM und steigert die Bekanntheit auf dem Massenmarkt

Toronto, ON - 25. Februar 2025 - American Aires Inc. ("American Aires" oder "Aires Tech" oder "Aires" oder das "Unternehmen") (WKN: A3EQAF - CSE: WIFI - OTC: AAIRF), ein Vorreiter im Bereich fortschrittlicher Technologien zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung (EMF), hat sich mit Apogee-Schulen zusammengetan, um die ersten bekannten EMF-freundlichen Schulumgebungen in den USA zu schaffen. Um das körperliche Wohlbefinden der Schüler und Pädagogen von Apogee zu fördern, wird Aires EMF-Schutzprodukte an Apogee-Schulen spenden und Personen und Familien, die zusätzliche Aires-Produkte erwerben möchten, spezielle Rabatte für Schüler gewähren. Die Zusammenarbeit ist Teil der strategischen Bemühungen von Aires, das Marktbewusstsein über die sportbezogenen Partnerschaften des Unternehmens hinaus zu schärfen, indem die Marke mit Möglichkeiten zur Präsentation in Verbindung gebracht wird, die die Kontaktaufnahme und positive Beeinflussung des Lebens von Menschen aus dem Alltag beinhalten, die den größeren Massenmarkt der Verbraucher repräsentieren. Die Zusammenarbeit markiert auch die jüngste Übernahme des Standards "Aires Certified SpacesTM (ACS)". ACS ist eine Reihe von Protokollen zur Implementierung von EMF-Modulationslösungen, um autorisierte EMF-freundliche Räume zu schaffen, die das Wohlbefinden in einer technologiegetriebenen Welt fördern, wie das kürzlich angekündigte Aires-zertifizierte Target Center, Heimat der Minnesota Timberwolves der NBA. Unternehmen und Organisationen können sich unter AiresCertifiedSpaces.com informieren oder bewerben.

Die Apogee-Schulen wurden von Tim Kennedy - ehemaliger UFC-Kämpfer, Green Beret, Fernsehmoderator, Ehemann und Vater - gegründet, um Kindern dabei zu helfen, sich zu starken Führungspersönlichkeiten zu entwickeln. Das Apogee-Schulprogramm wird von Matt Beaudreau geleitet, einem lebenslangen Pädagogen, Vordenker in Bildungs- und Persönlichkeitsentwicklungspraktiken, zweifachen TEDx-Sprecher und Corporate Trainer of the Year an der Stanford University, der bereits vor über 250.000 Menschen gesprochen hat. Die Hauptschule von Apogee, die sich in Cedar Park, Texas, befindet, wird die erste Schule sein, die mit Aires-Produkten ausgestattet wird.

Matt Beaudreau von Apogee kommentierte: "Unsere Werte bei Apogee stimmen perfekt mit dem überein, wofür Aires steht: das Beste, was die Welt heute zu bieten hat, anzunehmen und es zu nutzen, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Bei Apogee sind wir zu 100 % bestrebt, unseren Familien die Möglichkeit zu geben, diese bessere Welt zu schaffen. Wir tun dies, indem wir ihnen das Wissen und die Werkzeuge an die Hand geben, die ihnen helfen, zu den starken Führungspersönlichkeiten heranzuwachsen, die wir jetzt und in Zukunft brauchen. Souveränität erfordert Bildung und konsequentes Handeln. Wir könnten nicht stolzer oder begeisterter sein, die EMF-Schutzprodukte von Aires in den Werkzeugkasten aufzunehmen, den wir kontinuierlich erweitern, um unseren Familien zu helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten."

Josh Bruni, CEO von American Aires, kommentierte: "Wir lieben diese Zusammenarbeit. Bei Aires geht es darum, Menschen und Räume zu schützen, ohne dass Änderungen an den täglichen Gewohnheiten oder Routinen erforderlich sind - wie bei der Einführung von Katalysatoren in Fahrzeugen vor Jahrzehnten zur Verbesserung der Luftqualität. In unserem Fall hat die Aires-Technologie das Potenzial, die elektromagnetische Umgebung sowohl in öffentlichen als auch in privaten Räumen zu revolutionieren, sei es in einer Schule, in einem Privathaushalt, in einem Rennwagen, in einem Büro oder sogar in einer großen öffentlichen Veranstaltungsstätte wie einer Arena oder einem Stadion. Deshalb konzentrieren wir uns darauf, mehr EMF-freundliche Aires Certified SpacesTM zu schaffen, und werden weiterhin darüber informieren, wie sie moderne Umgebungen gewährleisten können, die auf natürliche Weise Konnektivität und Wohlbefinden fördern."

Über Apogee Schools

Apogee Schools bieten unseren Kindern ein Studio und Betreuer, die sie auf ihrer eigenen Heldenreise begleiten. Wir schaffen eine Umgebung, in der Bildung und Unterstützung gefördert werden, und beobachten, wie sich das natürliche Genie der Kinder zu starken Führungspersönlichkeiten entwickelt, die die Freiheit lieben. Weitere Informationen finden Sie unter https://apogeestrong.com/apogee-schools.

Über American Aires Inc.

American Aires Inc. ist ein in Kanada ansässiges Nanotechnologieunternehmen, das sich für die Verbesserung des Wohlbefindens und der Umweltsicherheit durch wissenschaftsgeleitete Innovation, Bildung und Interessenvertretung einsetzt. Das Unternehmen hat einen proprietären Resonator auf Siliziumbasis entwickelt, der vor den schädlichen Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung (EMR) schützt. Die Lifetune-Produkte von Aires zielen auf EMR ab, die von elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, Computern, Babyfonen und Wi-Fi, einschließlich der leistungsstärkeren und schnell wachsenden 5G-Hochgeschwindigkeitsnetze, ausgehen. Aires ist an der CSE unter dem Kürzel "WIFI" und an der OTC Pink unter dem Symbol "AAIRF" notiert. Mehr Informationen zum Unternehmen unter www.investors.airestech.com.

*Hinweis: Basierend auf internen und von Experten begutachteten Forschungsstudien und klinischen Versuchen von American Aires Inc. Weitere Informationen finden Sie unter https://airestech.com/pages/tech.

Im Namen des Boards

Josh Bruni, CEO

wifi@airestech.com

Webseite: www.airestech.com

Investor Relations:

Nikhil Thadani

+1-905-667-6692

nik@sophiccapital.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news





Rechtliche Warnhinweise:

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die zukünftige Finanzlage, die zukünftige Marktposition, das Wachstum, Innovationen, die globale Wirkung, die Geschäftsstrategie, die Produktakzeptanz, die Verwendung von Erlösen, die Unternehmensvision, geplante Übernahmen, strategische Partnerschaften, Joint Ventures und strategische Allianzen und Kooperationen, Budgets, Kosten sowie Pläne und Ziele des Unternehmens oder unter Beteiligung des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "beabsichtigt", "Ziele", "strebt an , "antizipiert" oder "glaubt" oder Variationen (einschließlich Verneinungen) solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder durch Aussagen, die besagen, dass bestimmte Handlungen "ergriffen werden können", "könnten", "sollten", "würden", "dürften" oder "werden", eintreten oder erreicht werden. Eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, der Branchenbedingungen und der Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Bestimmte wesentliche Annahmen bezüglich solcher zukunftsgerichteter Aussagen können in dieser Pressemitteilung und in der jährlichen und vierteljährlichen Managementdiskussion und -analyse des Unternehmens erörtert werden, die unter www.sedarplus.ca veröffentlicht werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung solcher Informationen verwendet wurden, als ungenau erweisen können, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden. Daher sollte man sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den Wertpapiergesetzen gefordert.

Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von keiner Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt. Die Aktien wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaats registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer Person in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Stammaktien in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Gerichtsbarkeit dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Wir streben eine Safe-Harbour-Regelung an.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78638Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78638&tr=1



