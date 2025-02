Swati Dhingra von der Bank of England bekräftigte gestern ihre dovish Position, indem sie betonte, dass allmähliche Zinssenkungen die Geldpolitik immer noch in einem restriktiven Bereich belassen und die Wirtschaft belasten werden. Sie war eines der beiden Mitglieder neben Catherine Mann (eine Falkenfrau, die zur Taube wurde), die am 6. Februar für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...