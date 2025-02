Der Modulwirkungsgrad liegt bei 23,2 Prozent. Der Photovoltaik-Hersteller gibt für das neue Modul eine Produktgarantie von 25 Jahren sowie eine lineare Leistungsgarantie von 30 Jahren. Winaico wird in Kürze auf der Solar Solutions in den Niederlanden sein neuestes Solarmodul vorstellen, was dann ab April auch erhältlich sein soll. Das Modul "WST-515NHX54-A4" hat eine Leistung von 515 Watt und basiert auf der Heterojunction-Technologie. Der Wirkungsgrad des Moduls betrage 23,2 Prozent, teilte der Photovoltaik-Hersteller am Dienstag mit. Die Abmessungen betragen Winaico zufolge 1960 mal 1134 mal ...

