Für Marktbeobachter völlig überraschend verlässt der Unilever-CEO das Unternehmen. Sein Nachfolger wurde aber bereits in den eigenen Reihen gefunden. Die Personalrochade beim Konsumriesen schickt die Aktie am Dienstag in den roten Bereich.Nach nicht einmal zwei Jahren trennt sich der britische Konsumgüterkonzern in gegenseitigem Einvernehmen von seinem CEO Hein Schumacher. Ende Mai wird er offiziell aus dem Unternehmen ausscheiden. Sein Nachfolger wird der bisherige Finanzvorstand Fernando Fernandez, ...

