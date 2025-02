FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Bank sind am Dienstag auf den höchsten Stand seit mehr als neun Jahren gestiegen. Mit einem Kursplus von fast 4 Prozent waren sie Spitzenreiter im Dax und bauten ihren Gewinn im bisher kurzen Jahresverlauf bereits auf 23 Prozent aus.

Die Papiere der Commerzbank legten um 2,5 Prozent zu und erklommen den höchsten Stand seit dem Jahr 2011. Nach nicht einmal zwei Monaten verbuchten sie damit einen Anstieg von gut 30 Prozent. Der Commerzbank-Kurs wurde seit dem Sommer massiv von den Übernahmebemühungen der italienischen Großbank Unicredit und der erbitterten Gegenwehr des Commerzbank-Vorstands nach oben getrieben. Auch die Bundesregierung als Großaktionär der Commerzbank stellt sich gegen die Pläne der Unicredit.

Die Anteilscheine der deutschen Kreditinstitute profitierten in jüngster Zeit - ebenso wie jene anderer Geldhäuser in Europa - unter anderem von steigenden Zinsen am Markt für Staatsanleihen sowie von Übernahmespekulationen im europäischen Sektor.

Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks setzte am Dienstag seine jüngste Rally mit einem Anstieg auf ein Hoch seit der Finanzkrise 2008 fort. Zuletzt führte er das europäische Branchentableau mit einem Plus von gut 2 Prozent an. Für das Jahr 2025 summiert sich der Kursaufschlag auf knapp 21 Prozent./edh/bek/mis

