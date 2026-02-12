Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 12.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Top-Ergebnisse: 1,75 g/t Gold über 30,4 Meter + massives Tagebau-Potenzial
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker-Symbol: CBK
Xetra
12.02.26 | 15:32
35,480 Euro
+2,69 % +0,930
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
COMMERZBANK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
COMMERZBANK AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
35,21035,23015:47
35,21035,22015:46
DZ Bank
12.02.2026 14:11 Uhr
308 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Commerzbank: Kursfantasie durch Unicredit-Flirt und ein moderates 11,4er KGV

Commerzbank: Kursfantasie durch Unicredit-Flirt und ein moderates 11,4er KGV


Die Commerzbank steht 2026 vor einem entscheidenden Wendepunkt zwischen verbesserten Binnenmarkt-Aussichten und einer drohenden Übernahme. Während staatliche Sondervermögen und die wirtschaftliche Belebung das Kerngeschäft mit dem Mittelstand beflügeln, rückt die italienische Unicredit mit einem Anteil von fast 29 % immer näher. Anleger blicken derweil auf eine attraktive Bewertung mit einem KGV von 11,4 und eine solide Dividendenrendite von 3,6 %.

Wachstumsmotor Deutschland: Sondervermögen als Katalysator

Die deutsche Wirtschaft blickt nach einer Phase der Stagnation mit vorsichtigem Optimismus auf das Jahr 2026. Ökonomen prognostizieren eine konjunkturelle Belebung, getrieben durch massive Investitionsprogramme. Hier spielt die Commerzbank ihre strategische Stärke aus. Als einer der wichtigsten Partner des industriellen Mittelstands profitiert sie unmittelbar von den staatlichen Sondervermögen für Verteidigung und Infrastruktur mit mehr kreditfinanzierten Projekten. Für die Commerzbank bedeutet dies ein steigendes Kreditvolumen und eine höhere Nachfrage nach komplexen Finanzierungslösungen. Wenn Deutschland ab 2026 die Wende schafft, ist die Commerzbank nicht nur dabei - sie ist der finanzielle Motor dieser Transformation. Kritisch bleibt jedoch anzumerken, dass diese Prognose stark von der politischen Stabilität und der Umsetzungsgeschwindigkeit der Investitionsprojekte abhängt.





Discount 30 2026/12: Basiswert Commerzbank

DY8K9N
Quelle: DZ BANK: Geld 11.02. 09:13:43, Brief --
27,01 EUR0,00 EUR -0,41%Basiswertkurs: 35,260 EUR
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: Xetra , 10.02.
Max Rendite--Discount in %23,57%
Abstand zum Cap in %-14,92%Max Rendite in % p.a.--
Cap30,00 EURBezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße1,00

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


Marvin Herzberger





© 2026 DZ Bank
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.