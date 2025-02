München (ots) -- Die Infinity League von DAZN bringt am 22. März gleichzeitig Tradition und Entertainment zu den Fans und gibt die ersten Namen der teilnehmenden Legenden bekannt - weitere folgen in den kommenden Wochen- Der BVB tritt u.a. mit brasilianischem Flair in Person von Dede an sowie mit den zweifachen Deutschen Meistern und Weltmeistern Kevin Großkreutz und Roman Weidenfeller- Der FC Bayern München bringt mit Lucio Defensiv-Power und einen Gewinner der ersten Edition sowie mit Paulo Sergio einen echten brasilianischen Sambafußballer auf das Spielfeld der Infinity League- Juventus liefert viel italienische Leidenschaft in Form von Topstars wie Weltmeister Andrea Barzagli und Claudio Marchisio- Inter Mailand bringt u.a. einen ehemaligen Superstar des Weltfußballs mit: Ex-Kapitän und UEFA Champions League-Sieger Javier Zanetti ist auf dem ASB GlassFloor in München dabei- Globales Mega-Event: Der BMW Park in München ist so gut wie ausverkauft, vereinzelte Tickets sind noch auf infinityleague.de erhältlich- Das Event gibt es zudem live und for free in über 200 Ländern und Regionen auf DAZN, mit deutscher, italienischer und englischer Kommentierung- Nur auf DAZN sehen Fans den besten Fußball an einem Ort: Die UEFA Champions League, die FIFA Klub-WM 2025, die Bundesliga ab 2025/26 erstmalig inkl. der legendären Konferenz sowie die besten internationalen Ligen mit LALIGA, Serie A und Ligue 1Die ersten Superstars stehen fest! Die Infinity League von DAZN vereint nicht nur den besten Mix aus Tradition und Innovation, sondern bringt auch in aller Welt bekannte Legenden im Rahmen des Next Gen Football-Events nach München. Am 22. März werden Stars wie Lucio, Dede, Javier Zanetti und Andrea Barzaglimit von der Partie sein.Infinity League von DAZN: Legenden spielen Next Gen FootballDie zweite Ausgabe der Infinity League fährt im Vergleich zu Premiere noch einmal größer auf, wenn sich der FC Bayern München, Borussia Dortmund, Juventus Turin und Inter Mailand im spektakulären Wettbewerb auf dem innovativen ASB GlassFloor messen. Das betrifft nicht nur den größeren Veranstaltungsort mit dem BMW Park in München und mehr Internationalität bei den teilnehmenden Klubs, sondern auch noch mehr Legenden auf dem Spielfeld. So können sich Fans auf die Rückkehr von absoluten Superstars an den Ball freuen.Bayern und Dortmund bringen Bundesliga-Legenden auf den ASB GlassFloor nach MünchenSo können sich Fans etwa bei Borussia Dortmund auf die Rückkehr des brasilianischen Ballkünstlers Dede freuen, der auf insgesamt 322 Einsätze in Schwarz-Gelb kommt. Außerdem nehmen die Weltmeister von 2014, Kevin Großkreutz und Roman Weidenfeller, beide auch Teil der BVB-Meistermannschaften von 2011 und 2012, am Wettbewerb teil.Beim FC Bayern München geht es brasilianisch weiter. Lucio, der Weltmeister von 2002 und dreifache deutsche Meister mit dem FCB wird die bayerische Defensive verstärken. Er reist als Titelverteidiger nach München, gewann letztes Jahr noch in den Reihen des "Global FC United" die Premierenausgabe der Infinity League. Hinzu kommt mit Paulo Sergio eine weitere brasilianische Legende, die allen Bayern-Fans bestens in Erinnerung sein dürfte.Juventus und Inter reisen mit internationalen Topstars wie Barzagli, Marchisio und Zanetti anEine ganze Reihe an internationalen Hochkarätern bringen auch Juventus Turin und Inter Mailand nach München. Die Alte Dame lässt mit Andrea Barzagli den Weltmeister von 2006 nach Deutschland zurückkehren. Außerdem im Kader steht der Seriensieger und Zauberfuß Claudio Marchisio. Inter hingegen hat u.a. mit Javier Zanetti den langjährigen Kapitän mit dabei, der seine Mannschaft zum Titel in der UEFA Champions League 2010 führte.Stay Tuned: Weitere Ankündigungen zu Spielerinnen und Spieler sowie Musik-ActsFans können sich bereits in Kürze auf weitere Ankündigungen freuen. Denn schon bald werden noch mehr Legendenspielerinnen und -spieler enthüllt. Darüber hinaus können sich die Fans auf hochkarätige Musik-Acts freuen, die in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.Die Infinity League lässt in einem einzigartigen Indoor-Turnier Fußball und Entertainment sowie Tradition und Innovation miteinander verschmelzen, wenn Champions aller Generationen und Geschlechter auf dem revolutionären ASB GlassFloor gegeneinander antreten. Fans können live im BMW Park in München dabei sein (Tickets auf infinityleague.de) oder das Event kostenlos in über 200 Ländern und Regionen live auf DAZN erleben. In Deutschland wird die Infinity League zudem im Free-TV auf DF1 übertragen und über den kostenlosen FAST-Channel DAZN Heldinnen x Pluto TV.Nur auf DAZN sehen Fans den besten Fußball an einem Ort: Die UEFA Champions League, die FIFA Klub-WM 2025, die Bundesliga ab 2025/26 erstmalig inkl. der legendären Konferenz sowie die besten internationalen Ligen mit LALIGA, Serie A und Ligue 1. Darüber hinaus bietet nur DAZN für alle Fans auch neben dem Fußball das breiteste und beste Angebot an Spitzensport, u.a. den besten US-Sport mit der NFL und NBA, Handball mit der EHF Champions League und EHF European League, Darts mit der PDC, die DP World Tour im Golf oder Kampfsport mit der UFC, PFL und den größten Boxkämpfen - alles an einem Ort, nur auf DAZN.