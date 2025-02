Toronto, Ontario, 25. Februar 2025 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/ - freut sich, die Ernennung von Carolina Lasso als Vice President, Corporate Social Responsibility, bekannt zu geben.

Carolina Lasso verfügt über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen soziale Verantwortung von Unternehmen, öffentliche Ordnung und strategische Kommunikation. Sie hat nachhaltige Entwicklungsinitiativen für ländliche und gefährdete Gemeinschaften geleitet und dabei öffentlich-private Partnerschaften und die internationale Zusammenarbeit gestärkt. In ihrer Funktion als Leiterin der Abteilung für soziale Verantwortung von Unternehmen und Regierungsbeziehungen bei der Aurania-Tochter Ecuasolidus hat sie wirkungsvolle CSR-Strategien vorangetrieben, die soziale Lizenz für den Betrieb sichergestellt und ein starkes Engagement für die Gemeinschaft und die Interessengruppen gefördert. Seit 2019 ist sie außerdem Geschäftsführerin der Step Forward Foundation, für die sie zweiundneunzig Entwicklungsprojekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Wasser und Wirtschaftswachstum betreut. Zuvor arbeitete sie im kolumbianischen Außenministerium (2010-2017), wo sie Entwicklungsprogramme an den kolumbianischen Grenzen leitete und für das Amazonasgebiet zuständig war, wo sie mit indigenen Gemeinschaften, FARC-Wiedereingliederungsbemühungen und konfliktbetroffenen Bevölkerungsgruppen arbeitete. Frau Lasso entwickelte Modelle zur Wiedereingliederung nach Konflikten und leitete Initiativen, die siebenundsiebzig Gemeinden zugutekamen. Sie spricht fließend Spanisch und Englisch und verfügt über mittlere Kenntnisse in Französisch. Frau Lasso hat einen Bachelor-Abschluss in Internationalen Beziehungen, ein Postgraduierten-Diplom in Friedenskonsolidierung und bewaffneter Konfliktlösung sowie einen Master-Abschluss in Politikwissenschaften. Diese Ernennung unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

"Carolina geht Aufgaben und Herausforderungen mit Kreativität und Entschlossenheit an, denkt über den Tellerrand hinaus und baut dabei starke Beziehungen auf. Sie ist eine treibende Kraft hinter Auranias CSR-Bemühungen, die sie stets mit Zielstrebigkeit, Entschlossenheit und Visionen führt", sagte Dr. Keith Barron, Chairman und CEO. "In ihrer erweiterten Rolle wird Carolina alle unsere CSR-Initiativen beaufsichtigen und leiten und sicherstellen, dass Auranias Engagement für Nachhaltigkeit und gesellschaftliches Engagement in allen unseren Betrieben weiter wächst."

Gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens hat das Board of Directors Frau Lasso 20.000 Aktienoptionen des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von je 0,37 C$ gewährt. Die Optionen haben eine Laufzeit von fünf Jahren und werden zu einem Drittel sofort unverfallbar, zu einem weiteren Drittel ein Jahr nach dem Tag der Zuteilung und zu einem letzten Drittel zwei Jahre nach dem Tag der Zuteilung.

Über Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen , das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Das Vorzeigeprojekt, The Lost Cities - Cutucu Project, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern des Andengebirges im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und technische Berichte finden Sie unter www.aurania.com und www.sedarplus.ca sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, X (früher Twitter) unter https://x.com/AuraniaLtd und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.

