Ibach / Ingenbohl SZ - EWS hat eine Photovoltaikanlage mit 200 Kilovoltampere in Ingenbohl geplant, installiert und in Betrieb genommen. Sie wurde samt einer Trafostation auf den Dächern eines landwirtschaftlichen Betriebs angebracht. Der Energieversorger EWS hat in Ingenbohl laut einer Mitteilung eine neue Photovoltaikanlage mit 200 Kilovoltampere realisiert. Ein landwirtschaftlicher Betrieb hatte im Rahmen des Solar Contracting von EWS dafür seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...