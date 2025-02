Hallo zum "eMobility Update'. Nachdem das Model 3 und das Model Y bereits ein Facelift bekommen haben, will Tesla bald auch das Model S und das Model X überarbeiten. Das hat Tesla-Manager Lars Moravy in einem Podcast verraten. Ob das ausreicht, um Schritt zu halten, klären wir jetzt. In dem Podcast "Ride the Lightning" hat der Tesla-Manager betont, dass weder das Model S noch das Model X vor dem Ende ihrer Produktion stehen. Dabei sind die Baureihen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...