Bitcoin an kritischer Schwelle: Diese Preiszone bestimmt die weitere Entwicklung

Bitcoin befindet sich aktuell in einer kritischen Phase. Mit einem Kurs von rund 91.288 US-Dollar kämpft die Kryptowährung mit einer wichtigen Unterstützungsmarke. Sollte Bitcoin unter die Spanne von 89.000 bis 92.000 US-Dollar fallen, könnte eine heftigere Korrektur drohen - mit möglichen Kurszielen zwischen 70.000 und 75.000 US-Dollar. Auch Ethereum sieht mit einem aktuellen Kurs von etwa 2.480 US-Dollar kritisch aus.

Wichtige Unterstützungen im Fokus

Seit dem Höchststand bei 104.000 US-Dollar bewegt sich Bitcoin eher seitwärts bis leicht nach unten. Entscheidend ist jetzt, ob die genannte Unterstützungszone hält. Sollte sie brechen, wären größere Abverkäufe nicht ausgeschlossen. Bei Ethereum liegt der entscheidende Bereich bei 2.200 US-Dollar - fällt diese Marke, könnte das auch Bitcoin weiter nach unten ziehen.

Ein besonderes Warnsignal ist, dass selbst der massive Kauf von 20.356 Bitcoin durch Michael Saylor und sein Unternehmen MicroStrategy kaum Kursbewegung ausgelöst hat. Die Firma hat für knapp 2 Milliarden US-Dollar Bitcoin gekauft und hält mittlerweile fast 500.000 Stück - das sind rund 2,3 Prozent des gesamten Angebots. Normalerweise sorgt eine solche Meldung für positive Marktreaktionen, doch diesmal blieb diese aus.

Makro-Faktoren belasten den Markt

Kurzfristig könnte die allgemeine Marktlage weiter für Druck sorgen. Viele Experten erwarten bis zum zweiten Quartal eine Rezession, die auch Aktien und Kryptowährungen belasten könnte. Wenn die klassischen Märkte einbrechen, wird das vermutlich auch Bitcoin mit nach unten ziehen - zumindest kurzfristig.

Trotzdem gibt es auch positive Signale. Die langfristigen Fundamentaldaten von Bitcoin bleiben stark. Große Investoren akkumulieren weiterhin, und der ETF-Markt wächst. Dazu kommen mögliche Zinssenkungen der Zentralbanken, die mehr Kapital in den Markt bringen könnten.

Solaxy: Eine vielversprechende Alternative im Presale

In Phasen unsicherer Kursentwicklungen kann es sich lohnen, auf junge Projekte zu setzen, die noch früh im Zyklus sind. Solaxy ($SOLX) ist gerade ein heißes Thema in der Krypto-Community - Das Projekt bringt die erste Layer-2-Lösung für Solana auf den Markt und könnte das Netzwerk damit revolutionieren.

Der Vorverkauf von $SOLX läuft derzeit auf Hochtouren. Bereits über 23,4 Millionen US-Dollar wurden investiert, während der Preis bis zum Launch schrittweise angehoben wird. Für frühe Käufer bedeutet das potenzielle Buchgewinne noch vor dem eigentlichen Handelsstart. Wer früh einsteigt, kann außerdem von attraktiven Staking-Renditen profitieren, die schon während des Presales zusätzliche Token generieren.

Direkt zur offiziellen Solaxy Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.