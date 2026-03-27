Die DroneShield-Aktie bleibt zu Zeiten wie diesen ein äußerst interessanter Titel. Die Volatilität ist dabei unverändert hoch, und zeugen der Chartverlauf wie auch die jüngsten Meldungen - lesen Sie dazu hier den Beitrag meines Kollegen Peter Wolf-Karnitschnig rund um den Vertrauensbeweis der US-Bank JPMorgan mit der Erhöhung des Aktienanteils auf 5,29% - von unveränderter Aufmerksamkeit verschiedenster Marktteilnehmer. Im Anschluss an das Allzeithoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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