Die AFC Energy-Aktie zeigte im heutigen Handelsverlauf eine wechselhafte Performance. Nach einem verhaltenen Start in den Handelstag bei 0,103 EUR verzeichnete das Papier zunächst einen leichten Aufwärtstrend und erreichte ein Tageshoch von 0,110 EUR. Im weiteren Verlauf geriet der Kurs jedoch unter Druck und rutschte am Nachmittag um 2,9 Prozent auf 0,100 EUR ab. Das Handelsvolumen belief sich auf beachtliche 208.954 Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt.

Langfristige Entwicklung im Fokus

Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 0,305 EUR, das Anfang Juni erreicht wurde, befindet sich die Aktie derzeit in deutlicher Entfernung. Der aktuelle Kurs liegt mehr als 200 Prozent unter diesem Höchststand. Allerdings konnte sich das Papier vom 52-Wochen-Tief bei 0,073 EUR, das Mitte Oktober verzeichnet wurde, merklich erholen und liegt nun etwa 37 Prozent darüber. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Verlust von 0,022 GBP je Aktie, während die nächste Quartalsbilanz für Ende Februar 2025 erwartet wird.

