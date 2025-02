Der Vorstand von Heidelberg Materials zeigt sich zuversichtlich für die Zukunft des Unternehmens. Finanzvorstand René Aldach untermauerte diese Haltung durch einen signifikanten Aktienerwerb im Wert von 51.740 Euro zu einem Kurs von 129,35 Euro je Aktie. Diese Investition erfolgt in einem Umfeld, in dem das Unternehmen trotz schwankender Marktbedingungen seine Position weiter festigt. Der Baustoffkonzern konnte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 21,2 Milliarden Euro verzeichnen und das bereinigte operative Ergebnis (RCO) um beachtliche 6 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro steigern.

Optimistischer Ausblick trotz Marktschwankungen

Für das laufende Geschäftsjahr setzt Heidelberg Materials auf weiteres Wachstum und prognostiziert ein bereinigtes operatives Ergebnis zwischen 3,25 und 3,55 Milliarden Euro. Diese Prognose basiert auf der erfolgreichen geografischen Diversifikation des Konzerns sowie einem effektiven Kosten- und Preismanagement. Besonders in Nordamerika konnte das Unternehmen durch strategische Zukäufe seine Marktposition ausbauen, während in Europa Anpassungen des Produktionsnetzes vorgenommen werden. An der Börse reagierten die Anleger zunächst verhalten auf die Geschäftszahlen, jedoch konnte die Aktie ihre anfänglichen Verluste wieder aufholen und zeigt sich stabil im Markt.

