Die Aktien von Heidelberg Materials sind am Donnerstag im Verlauf des Nachmittags auf den tiefsten Stand seit Oktober gefallen. Belastend wirkten dem Vernehmen nach Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz beim Gipfeltreffen der energieintensiven Industrien in Antwerpen, die erneut Spekulationen über eine mögliche Lockerung von Klimaschutzvorgaben auslösten. Der DAX-Konzern gilt in Finanzkreisen als Profiteur strengerer Klimaschutzmaßnahmen. Bei dem Treffen wurde laut Bloomberg das europäische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär