Der DAX ist am Donnerstag nach einem zwischenzeitlich deutlichen Plus am Ende wieder leicht in die Verlustzone gerutscht. Er ging bei 24.852,69 Zählern aus dem Handel. Der Start in den Freitag sieht wieder etwas freundlicher aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitagmorgen 0,3 Prozent höher auf 24.930 Punkte.Auf der Terminseite ist es zum Wochenschluss etwas ruhiger als zuletzt. Am Nachmittag richtet sich konjunkturseitig aber Blick auf die US-Inflationsdaten. Unternehmensseitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
