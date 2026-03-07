München (ots) -Bayern besteht in der "Hölle" von Belgrad und siegt mit 85:80 bei Roter Stern! "Die Münchner zeigen sich hier sehr diszipliniert und in der 1. Halbzeit mit einem fast perfekten Spiel. Das Wackeln in der 2. Hälfte haben sie überstanden, weil sie die Ruhe bewahrt haben. Eine sehr erwachsene Leistung der Münchner in allen Bereichen", lobt MagentaSport Kommentator Michael Körner. "Wir hatten ein paar harte Momente, aber haben es geschafft, unser Spiel zu machen. Auch als Roter Stern einen kurzen Lauf hatte, sind wir cool geblieben und haben uns an den Plan gehalten. Am Ende haben wir uns den Sieg verdient", fasst es Andreas Obst zusammen, der mit 16 Punkten bester Werfer auf Seiten der Münchner war. Für Bayern-Trainer Svetislav Pesic war es eine besondere Rückkehr zu seinem Ex-Klub, den er bereits zweimal trainierte. "Das ist kein normaler Sieg, sondern ein Sieg, der uns vielleicht nochmal eine Chance ermöglicht oder zumindest für Selbstbewusstsein sorgt", erklärt Pesic. Die Bayern haben derzeit drei Siege Rückstand auf einen Playoff-Platz. Am nächsten Donnerstag soll zuhause gegen Anadolu Efes Istanbul (ab 20.00 Uhr live bei MagentaSport) der nächste Sieg einfahren werden.Olympiakos Piräus siegt im griechischen Derby: Es ist der 11. Sieg in Folge in der EuroLeague gegen Panathinaikos Athen. Durch die 4. Niederlage in Folge muss Panathinaikos Athen um die Teilnahme an den Play-Ins bangen. Der Vorsprung auf Platz 11 beträgt nur noch einen Sieg.Nachfolgend die wichtigsten Aussagen vom 30. Spieltag der EuroLeague. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht es für den FC Bayern München in der EuroLeague am kommenden Donnerstag zuhause gegen Anadolu Efes Istanbul - live ab 20.00 Uhr bei MagentaSport. Zudem steht nächsten Mittwoch live ab 18.50 Uhr das Achtelfinalspiel der NINERS Chemnitz bei Cedevita Olimpija Ljubljana auf dem Programm. Ebenfalls live ab nächster Woche: Die Auftritte der Basketball-Nationalmannschaft der Frauen beim WM-Qualifikationsturnier in Frankreich. Die DBB-Auswahl ist als Gastgeber bereits für die Heim-WM in Berlin qualifiziert - trotzdem ist das Turnier ein wichtiger Härtetest. Los geht's am kommenden Mittwoch live ab 16.45 Uhr mit der Partie gegen Südkorea.Roter Stern Belgrad - FC Bayern München 80:85Nach zuletzt zwei Niederlagen feiert der FC Bayern den Auswärtssieg bei Roter Stern Belgrad. Für die Münchner ist es der 13. Saisonsieg. Roter Stern Belgrad kassiert die dritte Niederlage aus den vergangenen vier Spielen und verpasst somit den Sprung unter die Top 6.Welt- und Europameister Andreas Obst geht in der Schlussphase voran und sichert dem FC Bayern den Auswärtssieg bei Roter Stern Belgrad. Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=eGMyMWliNnZraHI1Mk5HN0Z0WnVPVUdyQlI1SkhvNXIrL0NvTHdsUG4zWT0=Svetislav Pesic, Trainer FC Bayern: "Jedes Viertel ist wichtig, aber wenn ein Spiel, wie dieses, sehr eng ist, kann das 3. Viertel entscheidend sein. Wir sind da nicht so gestartet, wie wir das wollten. Wir wussten, dass Roter Stern viel besser spielen kann. Sie wurden aggressiver und konnten ein paar einfache Punkte erzielen. Trotzdem haben wir zu unserem Rhythmus zurückgefunden. Ich bin stolz gegen ein großes Team wie Roter Stern zu gewinnen. Das ist kein normaler Sieg, sondern ein Sieg, der uns vielleicht nochmal eine Chance ermöglicht oder zumindest für Selbstbewusstsein sorgt." Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=SFlpc1JIS2JTMWowYmcrU3o4bzRmaElJOTQ5eUhhRWxPR2h2M0tjaldiOD0=Andreas Obst, FC Bayern: "Es war von der ersten Sekunde an sehr intensiv. Besonders bei dieser Kulisse ist es nicht leicht deinen Rhythmus zu finden. Wir hatten ein paar harte Momente, aber haben es geschafft unser Spiel zu machen. Auch als Roter Stern einen kurzen Lauf hatte, sind wir cool geblieben und haben uns an den Plan gehalten. Am Ende haben wir uns den Sieg verdient!" Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=YjgvUXgrQUF0bEl6cGtPdXJMcjFEWkxabzZGL1dTL2lMVjkrT095SlZrbz0=Olympiakos Piräus - Panathinaikos Athen 86:80Piräus hat im griechischen Showdown die Nase vorn und siegt mit 86:80. Es war der 3. Sieg aus den vergangenen vier Partien, wodurch man Platz 3 festigt. Panathinaikos Athen hingegen muss um die Teilnahme an den Playoffs bangen. Durch die 4. Niederlage in Folge hat man nur noch 1 Sieg Vorsprung auf Platz 11.Großer Jubel! Olympiakos Piräus feiert den 11. Sieg in Folge in der EuroLeague gegen Panathinaikos Athen. Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=WEdXN2FTc2pwQzZIbEhBaStUY2NrUHVXaW91OVdBTFVsNWhiZktLQUl3TT0=Basketball live bei MagentaSportEuroLeague | 34. SpieltagDienstag, 10. Märzab 20.30 Uhr: Paris Basketball - Olympiakos PiräusEuroLeague | 31. SpieltagMittwoch, 11.03.2026ab 20.30 Uhr: Virtus Bologna - Partizan BelgradDonnerstag, 12.03.2026ab 18.45 Uhr: AS Monaco - Olympiakos Piräusab 19.45 Uhr: Dubai Basketball - Baskonia Vitoria-Gasteizab 20.00 Uhr: Die Konferenz der EuroLeagueab 20.00 Uhr: FC Bayern München - Anadolu Efes Istanbulab 20.30 Uhr: Real Madrid - Valencia Basketab 20.45 Uhr: Panathinaikos Athen - Zalgiris Kaunas, Paris Basketball - ASVEL Villeurbanne,Freitag, 13.03.2026ab 19.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - Fenerbahce Istanbulab 20.15 Uhr: EA7 Emporio Armani Mailand - Maccabi Tel Aviv, FC Barcelona - Hapoel Tel AvivEuroCup | AchtelfinaleMittwoch, 11.03.2026ab 17.50 Uhr: Türk Telekom Ankara - BAXI Manresaab 18.50 Uhr: Cedevita Olimpija Ljubljana - NINERS Chemnitzab 18.50 Uhr: Buducnost VOLI Podgorica - U-BT Cluj-Napocaab 19.50 Uhr: Umana Reyer Venice - Dolomiti Energia TrentoWM-Qualifikation FrauenMittwoch, 11.03.2026ab 16.45 Uhr: Deutschland - SüdkoreaDonnerstag, 12.03.2026ab 16.45 Uhr: Philippinen - DeutschlandSamstag, 14.03.2026ab 20.15 Uhr: Deutschland - FrankreichSonntag, 15.03.2026ab 15.15 Uhr: Kolumbien - DeutschlandDienstag, 17.03.2026ab 16.45 Uhr: Nigeria - Deutschland