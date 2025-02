Unter dem Thema "Artenvielfalt in der Agrarlandschaft - es gibt sie noch!" veranstaltet die Georg von Neumayer Stiftung bei Pfalzmarkt für Obst und Gemüse eG in Mutterstadt eine Fachtagung, die sich schwerpunktmäßig an rund 70 geladene Landwirte, Naturschützer sowie Verbands- und Behördenvertreter richtet. Es gibt die biologische Vielfalt auch...

Den vollständigen Artikel lesen ...