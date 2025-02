The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.02.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.02.2025ISIN NameKYG0443C1015 AQUILA ACQ.CORP. CL.ACNE100000387 GUANG.BAIY.PHAR.HO.H YC 1US14040HCM51 CAP.ONE FINL 22/26 FLRXS2423459242 CDBL FDG 2 22/25 MTNDE000LB2BPK4 LBBW FZA 22/25DE000DFK0PY4 DZ BANK IS.C335 22/25US59156RBM97 METLIFE 15/25FR0013321429 NEXITY 18-25 CVDE000DK0ZQM0 DEKA DL FESTZINS 21/25XS2305026762 NTT FINANCE 21/25 REGSDE000DK0ZQN8 DEKA DL FESTZINS 21/25AU3CB0223584 MANITOBA 2025DE000NLB2997 NORDLB 20/25DE000NLB29W6 NORDLB FESTZINSANL.13/20USG91237AA87 TULLOW OIL PLC 18/25 REGSCA135087K528 CANADA 19/25XS2114413565 AT + T INC. 20/UND. FLRUS57636QAN43 MASTERCARD 19/25XS1788515606 NATWEST GROUP 18/26 MTNDE000LB3P1P5 LBBW FZA 23/25XS2058556296 THERMO FISH. 19/25DE000DW6C2C6 DZ BANK IS.A2001FR0012558310 REP. FSE 15-25 O.A.T.XS1813724603 TEVA PH.F.NL.II 18/25DE000HLB4546 LB.HESS.THR.DUISBURG03/23DE000HLB7CV2 LB.HESS.THR.CARRARA03A/23XS1196405556 RAIF.LABA NO 15/25 MTNDE000DW6C1S4 DZ BANK IS.A1982DE000HLB2FS2 LB.HESS.THR.CARRARA03E/16DE000DW6C110 DZ BANK IS.A1991US24422EWS44 JOHN DEERE C 23/25 MTNDE000HLB45Q6 LB.HESS.THR.CA.TIL.03A/23DE000LB3MKS3 LBBW FZA 23/25NO0012826033 SGL GROUP 23/28 FLRDE000LB3LWV4 LBBW FZA 23/25US031162DM91 AMGEN 23/25US65339KBP49 NEXTERA CAP. 23/25AT0000A303F9 ERSTE GR.BK. 22/25 MTNXS2125599626 CN.OV.F.VIII 20/25 MTNXS2113708155 SHUI ON DEV. 20/25XS2447949475 CMB (SYDNEY) 22/25 MTNXS2450210542 PIONEER REW. 22/25XS2436799238 AGR.BK CH. 22/25 MTNUS03040WAL90 AMER.WATER.CAP. 2025XS1533922263 AVERY DENNISON 17/25US773903AG44 ROCKWELL AU. 15/25US785592AM87 SABINE PASS LIQ.16/25US883203BV22 TEXTRON 14/25US02361DAP50 AMEREN ILLINOIS CO. 14/25US00912XBA19 AIR LEASE 18/25XS1196797614 NATIONWIDE BLDG 15/25 MTNDE000LB127W0 LBBW STUFENZINS 19/25DE000A11QJ16 BREMEN LSA 198US45905URL07 WORLD BK 2025 MTNUS606822AU87 MITSUB. UFJ FIN. 18/25XS1375957294 BP CAPITAL MKTS 16/25 MTNUS097023BJ31 BOEING CO. 2025US494368BQ59 KIMBERLY-CLARK 2025US94106LBA61 WASTE MGMT INC. 2025US03073EAM75 CENCORA 15/25IT0004513641 B.T.P. 09-25US852234AF05 BLOCK 21/25 CVDE000A3H3GT5 SAARLAND LSA R.6 24/25US705573AB99 PEGASYSTEMS 21/25AU3SG0002991 TREAS.VICT. 24/31 FLR MTNDE000DW6C2M5 DZ BANK IS.A2010