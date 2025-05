The following instruments on XETRA do have their first trading 13.05.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 13.05.2025Aktien1 US0269481091 American Integrity Insurance Group Inc.2 BMG053845019 Aspen Insurance Holdings Ltd.3 CNE100000387 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.4 US47100L3015 DeFi Development Corp.5 CA7225241057 Pine Cliff Energy Ltd.6 CA06849F1080 Barrick Mining Corp.7 CA53687L2012 Lithos Group Ltd.8 CA82621E2050 Sienna Resources Inc.9 GB00BTXXYC84 Tectonic Gold PLCAnleihen/ETF1 XS3049460242 AccorInvest Group S.A.2 XS3049460671 AccorInvest Group S.A.3 XS2985264923 Nordic Investment Bank4 USH42097FD48 UBS Group AG5 XS3074383996 Volvo Treasury AB6 DE000DW6AH16 DZ BANK AG7 DE000DW6AH24 DZ BANK AG8 US912810UK24 United States of America9 XS3055730355 NKMK AJ10 XS3049459749 AccorInvest Group S.A.11 USG0R4HJAK23 AIB Group PLC12 US404280EX36 HSBC Holdings PLC13 US404280EZ83 HSBC Holdings PLC14 US404280EW52 HSBC Holdings PLC15 US98262PAA93 WW International Inc.16 IE000G9O8QD4 abrdn Future Supply Chains UCITS ETF17 IE000J7QYHD8 abrdn Future Raw Materials UCITS ETF