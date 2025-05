Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA0679011084 Barrick Mining Corp. 12.05.2025 CA06849F1080 Barrick Mining Corp. 13.05.2025 Tausch 1:1GB00B9276C59 Tectonic Gold PLC 12.05.2025 GB00BTXXYC84 Tectonic Gold PLC 13.05.2025 Tausch 20:1CA53687L1022 Lithos Group Ltd. 12.05.2025 CA53687L2012 Lithos Group Ltd. 13.05.2025 Tausch 10:1CA82621E1060 Sienna Resources Inc. 12.05.2025 CA82621E2050 Sienna Resources Inc. 13.05.2025 Tausch 10:1