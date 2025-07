Barrick's Kibali schreibt Geschichte - Kommt jetzt das nächste Top-Tier Asset?

Anzeige / Werbung

Während Barrick Gold am 2. Juli bekanntgab, dass seine Kibali-Mine in der Demokratischen Republik Kongo weiter wächst und sich als Afrikas größte und zugleich grünste Goldmine behauptet, richtet sich der Blick vieler Branchenkenner auch auf einen kleineren Nachbarn: Loncor Gold. Das Unternehmen arbeitet nur 220 Kilometer entfernt an seinem Adumbi-Projekt und könnte nach Ansicht des Managements dort einen vergleichbaren Erfolg feiern.

Kibali bleibt Afrikas Gold-Kraftwerk

Barrick-Chef Mark Bristow erklärte in Kinshasa, die jüngsten Bohrergebnisse im ARK-KCD-Korridor bestätigten die Größe und Kontinuität der Lagerstätte. Das Unternehmen habe bereits seit der ersten Goldproduktion 2013 jede geförderte Unze ersetzt und darüber hinaus neue Reserven aufgebaut. Aktuell wird die Lebensdauer der Mine erneut verlängert.



Mit Investitionen von insgesamt 6,3 Mrd. US-Dollar - darunter 3,1 Mrd. US-Dollar an lokale Partner - sei Kibali ein Modellprojekt für nachhaltigen Bergbau in Afrika. 85 % der Energie stammen inzwischen aus erneuerbaren Quellen, nachdem kürzlich ein 16-MW-Solarpark mit Batteriespeichersystem in Betrieb genommen wurde. Bristow betonte, dass Kibali "mehr als eine Mine" sei, sondern ein wirtschaftlicher Ankerpunkt für den Nordosten der DRK. Durch die milliardenschweren Investitionen habe das Projekt erheblich zur wirtschaftlichen Stabilisierung der Region beigetragen und gelte als Beispiel dafür, wie der Rohstoffsektor das Land insgesamt voranbringen und zu einem nachhaltigen Wachstum beitragen könne.

Loncor will mit Adumbi nachziehen

Nach Einschätzung des Managements arbeitet Loncor Gold mit Hochdruck an seinem Adumbi-Projekt im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo - nur 210 Kilometer von Barricks erfolgreicher Kibali-Mine entfernt. Das kanadische Unternehmen habe dort bereits rund 4 Millionen Unzen Gold mit hohen Gehalten identifiziert und strebe mit dem laufenden Bohrprogramm eine Erweiterung auf über 5 Millionen Unzen an. Nach der Strategie von CEO John Barker könnte diese Dimension Adumbi in die Liga der Tier-1-Projekte heben und das Vorkommen zu einem potenziellen Übernahmeziel für internationale Goldproduzenten machen.



Neben den genehmigten Wasserkraftwerken und kalkulierten Produktionskosten von nur 950 US-Dollar pro Unze verweise das Management auch auf die bergbaufreundliche Haltung der DRK als Pluspunkt für das Projekt. Barker habe das Projekt zuletzt als "fundamentale Chance" in einem Goldmarkt bezeichnet, der zunehmend auf hochwertige Assets in politisch stabileren Regionen fokussiere.