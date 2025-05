The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.05.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.05.2025ISIN NameCA0679011084 BARRICK GOLD CORP.CA53687L1022 LITHOS GROUP LTD.CA82621E1060 SIENNA RES INC.CA92340V1076 VEREN INC.GB00B9276C59 TAMAR MINERALS LS -,0001XS2631198863 IPD 3 23/28 REGS