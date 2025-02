EUR/USD rutscht ab, während der DXY in Richtung 106,50 steigt, angetrieben von steigenden US-Renditen - Der US-Dollar sah sich Gegenwind aufgrund des schwächelnden Verbrauchervertrauens in den USA gegenüber - Der Euro fand Unterstützung durch wachsenden Optimismus nach Berichten, dass Deutschland einen Notfallverteidigungsfonds in Höhe von 200 Milliarden ...

