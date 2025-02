Der Goldpreis tendiert am frühen Mittwoch in der europäischen Sitzung höher. - Die Sorgen über den Handelskrieg unter den Anlegern erhöhen die Zuflüsse in sichere Anlagen, was dem Goldpreis zugutekommt. - Anleger bereiten sich auf die US-Neubauverkäufe für Januar und die Äußerungen der Fed später am Mittwoch vor. - Der Goldpreis (XAU/USD) erholt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...