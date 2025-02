Achtung Geheimtipp…***: Der vergessene Rohstoff-Champion vor einer potenziellen Kurs-Vervielfachung!

Anzeige / Werbung

Kupfer erlebt einen regelrechten Boom - und das aus gutem Grund. Das "rote Gold" ist längst nicht mehr nur ein begehrter Rohstoff für elektrische Leitungen, sondern der Motor einer sich wandelnden Welt.

Wirtschaftswachstum, Digitalisierung und die Energiewende treiben die weltweite Nachfrage in schwindelerregende Höhen. Prognosen zufolge soll der Kupferbedarf bis 2070 um unglaubliche 70 Prozent steigen, von denen bisher niemand weiß, wo diese herkommen sollen.

Herausforderungen und Chancen im Kupferbergbau!

Der Verlauf der Geschichte zeigt ein eklatantes Problem: In der Vergangenheit floss viel zu wenig Kapital in die Erschließung neuer Lagerstätten. Als Folge davon, sind neue Kupferquellen heute dringender denn je erforderlich. Unternehmen wie das Branchen-Schwergewicht BHP haben dies längst erkannt und starten innovative Programme, um die Exploration zu fördern, und/oder sich Reserven und Ressourcen durch Übernahmen hinzuzufügen. Dennoch sind Neuentdeckungen selten und deren Weg von der Entdeckung bis zur Produktionsreife sehr lang - oft vergehen 17 Jahre und mehr, bis ein Fund die Gewinnzone erreicht.

Den bestehende Minen drohen sinkende Erzqualitäten und Überalterungsprobleme, was Prognosen zufolge dazu führt, dass sie bis 2035 rund 15 Prozent weniger Kupfer fördern werden als heute.

Quelle: Hudbay Minerals

Angesichts dieses Szenarios wären schätzungsweise 80 neue Minen nötig, um eine ausreichende Versorgung zu gewährleisten - eine Herausforderung, die aber zugleich eine Chance für Investoren darstellt. Stellen Sie sich nun ein Unternehmen vor, das Kupfer, Gold und Zink in einem erstklassigen Land mit ganzjährigen Bohrungen und ausgezeichneter Infrastruktur anbietet.

Eine solche Möglichkeit taucht bei Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3) auf - einem Unternehmen, das mit zwei sehr aussichtsreichen Projekten mitten im Herzen des kanadischen Abitibi-Gürtels, in Quebec zu hause ist.

Ihr Einstieg in ein vielversprechendes Bergbau-Geschäft!

In einer globalen Marktlage, die von Rekordpreisen für Kupfer, Edelmetalle und seltene Erden aufgeheizt ist, hat Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3) den richtigen Moment ergriffen und sich in erster Reihe dieses explosiven Booms positioniert. Dabei ist diese Firma kein unbekannter Akteur, sondern mittlerweile ein echtes Schwergewicht, das nicht nur mit zwei hochkarätigen Projekten hochwertigen polymetallischen Lagerstätten, sondern auch der notwendigen finanziellen Power ausgestattet ist, um im Kupfer-, Gold- und Zinkmarkt in gigantischen Schritten voranzuschreiten.

Quelle: Abitibi Metals

Das B26-Projek - ein gewaltiger Wachstumsmotor!

Allein in den vergangenen Monaten hat Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3) wieder bedeutende Fortschritte bei der Erkundung seiner polymetallischen Lagerstätte B26 erzielt. Im November 2024 erst berichtete das Unternehmen über eine Steigerung der angezeigten Ressourcen um 62 % auf 11,3 Millionen Tonnen sowie eine Steigerung der abgeleiteten Ressourcen um 63 % auf 7,2 Millionen Tonnen, was das Expansionspotenzial dieser TOP-Lagerstätte nochmals unterstreicht. Zudem wurden neue signifikant hochgradige Bohrergebnisse erzielt, darunter Abschnitte mit 8,72 % Kupferäquivalent (CuEq) über 3,2 m innerhalb von 2,24 % CuEq über 20,6 m.

In diesem Monat identifizierte Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3) durch Schwerkraftuntersuchungen neue Bohrziele außerhalb der Hauptlagerstätte B26, was auf weiteres gigantisches Explorationspotenzial hindeutet. Zudem wurde das Management-Team erweitert, um die zukünftigen Explorationsaktivitäten noch besser zu unterstützen.

Beschefer - ein weiteres Kronjuwel im Portfolio!

Das Beschefer-Projekt ist ein weiteres außergewöhnliches Gold-Explorationsprojekt in einem der ertragreichsten Goldkorridore Nordamerikas - dem Detour Gold Trend. Nur 30 km südlich von Wallbridge Mining's Fenelon-Projekt und 7 km vom B26-Deposit entfernt, befindet sich dieses hochgradige Projekt mit beachtlichem Ressourcenpotenzial das schon kurzfristig weiterwachsen kann.

Quelle: Abitibi Metals

Schon mehr als 30.000 Bohrmeter haben immer wieder spektakuläre Goldgehalte ans Tageslicht gefördert, so auch jüngst wieder! Besonders stechen:

55,63 g/t Gold über 5,57 m

13,07 g/t Gold über 8,75 m

4,92 g/t Gold über 28,65 m

3,56 g/t Gold über 28,4 m

10,28 g/t Gold über 8,00 m

Ein besonderes Highlight: Frühere Bohrungen haben bereits vier Abschnitte mit über 100 g/t Gold identifiziert! Diese außergewöhnlich hohen Werte verdeutlichen das enorme Potenzial der B-14-Zone, einer ausgedehnten goldführenden Struktur mit nachgewiesener Kontinuität.

Die strategisch vorteilhafte Lage in unmittelbarer Nähe zur bereits etablierten B26-Lagerstätte unterstreicht zudem die hohe Attraktivität des Beschefer-Projekts. Mit einer Streichlänge von 600 m und einer Bohrtiefe von bisher nur 500 m bietet dieses Areal noch enormes Explorationspotenzial - ein wahrer Hotspot für zukünftige Goldfunde!

Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3) setzt hier auf ein zukunftsweisendes Explorationskonzept, das bereits jetzt beeindruckende Ergebnisse liefert und eine hochgradige Goldressource für die Zukunft sichern könnte. Wer auf großes Wachstum und spektakuläre Goldgehalte setzt, sollte dieses Projekt genau im Auge behalten!

Ein TOP-Team gibt Gas!

Das Team um Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3) besteht aus keinen unbekannten Newcomern. CEO John Deluce, dessen Familie übrigens rund 13,1 Millionen Aktien (rund 11 %) an Abitibi Metals hält, beispielsweise ist ein Branchenakteur mit jahrelanger Erfahrung und einer Familie, die seit Jahrzehnten im Bergbau und in der Bergbauindustrie tätig ist. Er versteht wie kaum ein anderer, wie man nicht nur den richtigen Moment erkennt, sondern auch das nötige Netzwerk mobilisiert.

Quelle: Abitibi Metals

Zusammen mit bedeutenden Investoren wie Greg Chamandy und Frank Giustra hat Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3) starke Rückendeckung und ein einzigartiges Marktverständnis.

Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3) hat also nicht nur glänzende Projekte, sondern auch das richtige Management und die richtigen Strategien. Finanziell exzellent aufgestellt, mit einem Cash-Bestand von über 10 Mio. CAD und einem Investitionsprogramm von 5,1 Mio. CAD für das laufende Jahr beweist das Unternehmen, dass es sich bestens auf die kommenden Jahre vorbereitet, um sowohl in der Exploration als auch in der Produktionssteigerung neue Maßstäbe zu setzen. Positioniert in einem der stabilsten und produktivsten Bergbaugebiete auf diesem Planeten, ist diese Firma von einer Art "Bergbauparadies" umgeben, dass das Wachstum der nächsten Jahrzehnte maßgeblich beeinflussen könnte.

Der Gewinn liegt im günstigen Einkauf! Die Zeit ist gekommen!

Aus unerklärlichen Gründen ist Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3) in den vergangenen Monaten massiv unter Druck geraten und hat fast 60 % seines Wertes in den letzten zwölf Monaten eingebüßt, bei einem kontinuierlich guten Nachrichtefluss. Mit einem aktuellen Kurs von nur rund 0,22 CAD beträgt die Marktkapitalisierung kaum noch 25,8 Mio. CAD, was das Unternehmen auf ein äußerst niedriges Niveau gedrückt hat.

Und genau hier liegt jetzt das Potenzial: Während die Aktie am Boden liegt, befindet sich der Kupfer- Und Goldpreis auf hohen Niveau, und die Nachfrage nach strategischen Metallen wie Kupfer dürfte in den kommenden Jahren durch die Energiewende und Infrastrukturprojekte aber auch für Gold, zur Absicherung des Ersparten, weiter steigen. Damit spricht das komplette Marktumfeld für Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3).

Die Fallstudie von Foran Mining zeigt, was in einem günstigen Marktumfeld für massive Kurssteigerungen möglich sind. Denn Foran stieg im letzten Kupfer-Bullenmarkt um das 16-Fache!

Quelle: Abitibi Metals

Der Kurs von Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3) arbeitet an einer Bodenbildungsphase.

Quelle: WallstreetOnline.de

Diese sollte sich nun dem Ende zuzuneigen, was sodann eine starke Gegenbewegung einleiten würde - insbesondere, wenn sich der Kupfer- und Goldpreis weiter positiv entwickelt und institutionelle Investoren das extrem niedrige Bewertungsniveau als Kaufgelegenheit begreifen. Der Weg für das Zwischenhoch bei knapp 0,50 CAD sollte bei einem Ausbruch nach oben nahezu frei sein. Das ist Verdoppler-Potenzial.

Fazit: Abitibi Metals - Ein klassischer Turnaround-Kandidat mit massivem Kurs-Potenzial!

In einer Welt, in der der globale Kupfermarkt durch die Energiewende und den Siegeszug der Elektromobilität befeuert wird und die Zentralbanken das Gold nur so aufsaugen ist Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3) der strahlende Vorreiter, der sich als Garant für einen explosionsartigen Aufschwung positioniert. Analysten prognostizieren für Gold und Kupfer historische Höchststände und sprechen von einem regelrechten Kupferboom, während das erfahrene Management unter der Führung von John Deluce dessen Familie über 11?% der ausstehenden Unternehmensanteile hält - mit Weitsicht und Leidenschaft den Kurs vorgibt. Jeder Meter Bohrung, jeder Fortschritt im B26- und Beschefer-Projekt unterstreicht, dass hier nicht nur Ressourcen erschlossen werden, sondern Bergbaugeschichte geschrieben wird.

Ein Ausbruch aus der aktuellen Bodenbildung nach oben sollte das Signal für eine signifikante Neubewertung liefern. Die Märkte beobachten dieses genau, und Sie tun gut daran, schon jetzt ein Teil des bevorstehenden Erfolges zu werden. Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3) ist der Inbegriff eines Unternehmens, das inmitten eines historischen Umbruchs im Rohstoffsektor Geschichte schreibt - und Sie haben jetzt die Chance, ein Teil dieser Revolution zu werden. In Quebec, im pulsierenden Herzen des Abitibi Greenstone Belt, entfaltet sich das unternehmenseigene legendäre B26-Flaggschiff-Projekt zu einem wahren Kraftwerk der Zukunft. Mit spektakulären Bohrergebnissen, die über 16.000 m tiefe Einblicke und eine atemberaubende Ressourcenerweiterung von 62?% liefern, unterstreichen zudem das enorme Potenzial dieses polymetallischen Deposits in jeder Hinsicht. Und dazu kommt noch das hochgradige Goldprojekt Beschefer wo schon mehrfach extrem hochgradige Goldfunde von 100 g/t Gold gemacht wurden!

Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3) steht mit über 10 Mio. CAD finanziell auf einem sehr soliden Fundament. Das Explorationsbudget im Volumen von 5,1 Mio. CAD für 2025 wird für einen sehr starken Newsflow sorgen und beweist, dass hier keine halben Sachen gemacht werden. Diese sich aufbauende dynamische Erfolgsgeschichte ist mehr als nur eine Investitionsmöglichkeit - sie ist ein Weckruf an alle, die den Puls der Märkte fühlen und bereit sind, in eine Zukunft zu investieren, in der Innovation und nachhaltiger Fortschritt Hand in Hand gehen.

Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3) kombiniert finanzielle Stärke, technologische Raffinesse und strategische Brillanz, um den globalen Rohstoffmarkt im Sturm zu erobern. Wenn Sie auf den nächsten großen Rohstoff-Zug aufspringen und an der Spitze dieser bahnbrechenden Entwicklung stehen möchten, gibt es keinen besseren Zeitpunkt als jetzt. Ergreifen Sie Ihre Chance, werden Sie Teil dieses triumphalen Aufstiegs und investieren Sie in Abitibi Metals (WKN: A3EWQ3) - das Unternehmen, das bereit ist, den Bergbau neu zu definieren und Ihnen unvergleichliche Renditen zu liefern.

JETZT ist die Zeit zu Handeln, bevor der Markt das wirkliche Potenzial erkennt!

