Der Boom beginnt jetzt!: Rohstoff-Revolution in Afrika: Hier entsteht die Kupfer-Nickel-Macht von morgen!

Anzeige / Werbung

Gigantische Ressourcen, starke Partner, kluge Strategie - wer hier investiert, denkt voraus! Kurs-Turbo voraus!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Kupfer, Nickel, Kobalt und PGM's - die Bausteine der Energiezukunft sind knapp wie nie. Der globale Wettlauf um strategische Ressourcen treibt nicht nur die Preise, sondern auch Investoren. Wer heute in die richtigen Vorkommen investiert, sichert sich morgen die Wertschöpfung der nächsten Industriegeneration. Mitten in diesem Boom positioniert sich ein Unternehmen, das historischen Projekte mit moderner Technologie neu zum Leben erweckt - und damit zur Speerspitze der Rohstoffwende wird.

Premium Resources Ltd. (WKN: A40UCR), ist ein kanadisches Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Fokus auf Kupfer-, Nickel-, Kobalt- und Platingruppenmetall-Vorkommen. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Reaktivierung zweier früher produzierender Minen in Botswana (Selebi und Selkirk).

Quelle: Premium Resources

Premium Resources (WKN: A40UCR) ist schuldenfrei und solide aufgestellt. Das ist das Ergebnis einer umfassenden Rekapitalisierung Anfang 2025, bei der ein strategisches Investorenkonsortium unter der Führung des Bergbaufinanziers Frank Giustra rund 46 Mio. CAD neu investierte und gleichzeitig Schulden von 20,8 Mio. CAD in Eigenkapital umgewandelt wurden.

Quelle: Premium Resources

Premium Resources (WKN: A40UCR) nun voll finanziert für die nächsten Explorations- und Entwicklungsphasen. Die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien beträgt rund 429 Millionen (ca. 644 Mio. voll verwässert). Bei einem Aktienkurs von ~0,47 CAD entspricht dies einer Marktkapitalisierung von rund 200 Mio. CAD. bzw. rund 128 Mio. EUR.

MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS!

Ein TOP-Team, das weiß was es tut!

Das Management-Team besteht aus erfahrenen Bergbauexperten mit jahrzehntelanger Branchenerfahrung: CEO Morgan Lekstrom hat erfolgreich Entwicklungsprojekte im Gold- und Basismetallbereich geleitet und Präsident Sean Whiteford ist ein Geologe mit 30 Jahren Erfahrung, der unter anderem bei Bergbau-Majors wie BHP, Rio Tinto etc. erworben hat. COO Boris Kamstra ist ein südafrikanischer Bergbau-Manager mit über 25 Jahren Erfahrung in Subsahara-Afrika und ehemaliger CEO von Alphamin Resources, wo er die Entwicklung einer 1 Milliarde Dollar-Mine in der Demokratischen Republik Kongo leitete.

Der Aufsichtsrat und Beraterstab unterstreicht die Expertise: Paul Martin (ehem. CEO von Detour Gold) führt den Vorsitz, unterstützt von Branchenveteranen wie James Gowans (ehem. Barrick Gold) und den strategischen Beratern Frank Giustra (Fiore Group) und Andy Bowering (Bowering Projects).

Quelle: Premium Resources

Dieser personelle Background sowie die jüngste Kapitalerhöhung unter Giustras Federführung verleihen dem Unternehmen umfangreiche Erfahrung, Branchennetzwerke und finanziellen Rückhalt.

Standort Botswana - Politische, wirtschaftliche & ESG-Aspekte!



Botswana bildet das zentrale Wirkungsland für Premium Resources (WKN: A40UCR) und bietet ein äußerst vorteilhaftes Umfeld für Bergbauprojekte. Als langjährig stabile Demokratie mit solider Governance (ununterbrochen seit Unabhängigkeit 1966) genießt Botswana den Ruf als Afrikas Musterland in Sachen Transparenz und Rechtssicherheit. Das politische System ist geprägt von niedriger Korruption und verlässlicher Rechtsstaatlichkeit - Faktoren, die für Investoren entscheidend sind.

MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS!



Bergbaufreundliche Regulierung!

Botswana verfügt über ein modernes Bergbaugesetz, das ausländische Investitionen fördert. Es gibt keine Devisenverkehrsbeschränkungen oder verpflichtende Staatsbeteiligungen ("free carry") im Bergbausektor. Lizenzvergaben erfolgen transparent und an klare Arbeitsprogramme geknüpft. Für Premium (WKN: A40UCR) bedeutet dies ähnliche Bedingungen wie in Kanada - das Management betont, Botswana "folgt ähnlichen Umwelt- und Regulierungsstandards, die wir gewohnt sind". Genehmigungsprozesse sind effizient, und die Behörden gelten als proaktive Partner für seriöse Minenentwickler.



Wirtschaft und Regierungspolitik!

Botswanas Volkswirtschaft ist traditionell vom Diamantenabbau dominiert (ca. 80 % der Exporte). Die Regierung verfolgt daher eine Strategie der Diversifizierung im Bergbau, um auch andere Ressourcen wie Basismetalle und kritische Metalle zu erschließen. Laut CEO Morgan Lekstrom hat er hochrangige Politiker getroffen, die sehr interessiert daran sind, Botswanas Bergbau über Diamanten hinaus auszubauen. Die Voraussetzungen sind günstig: Das Land besitzt diverse Rohstoffvorkommen (Kupfer, Nickel, Kohle, Seltene Erden), einen gut ausgebildete Arbeitskräfte und enormes Potenzial für erneuerbare Energien (v.a. Solarstrom).

Quelle: Premium Resources

Premium Resources (WKN: A40UCR) polymetallische Sulfid-Projekte passen genau in diese Agenda der Diversifizierung und lokalen Wertschöpfung. Dementsprechend erfährt das Unternehmen Rückhalt auf Regierungsebene und in der Region Selebi-Phikwe, die seit Schließung der BCL-Mine wirtschaftliche Impulse braucht.



Infrastruktur und Bergbaukultur!

Botswana verfügt über eine ausgezeichnete Bergbau-Infrastruktur. Asphaltstraßen, Schienenanbindung und Stromversorgung sind bei Selebi und Selkirk bereits vorhanden. Das ausgebildetes Personal steht zur Verfügung, die teilweise zuvor beim ehemaligen Betreiber beschäftigt waren, was die Sanierung beschleunigen sollte. In der Ortschaft Selebi-Phikwe würde die Minenreaktivierung Arbeitsplätze zurückbringen und wird daher von der Gemeinde positiv begleitet.



ESG-Standards!

Premium Resources (WKN: A40UCR) bekennt sich zu hohen ESG-Standards. Das Unternehmen betont "Transparenz, Accountability und offene Kommunikation" als Leitlinien der Unternehmensführung.

Quelle: Premium Resources

Langfristig könnte Solarenergie in die Stromversorgung der Minen integriert werden (Botswana hat hervorragende Sonneneinstrahlung), was CO2-Emissionen reduzieren würde. Insgesamt wird Botswana im Fraser-Institut Ranking 2023 als Top-Tier Bergbaurevier geführt, auf Platz 4 von 86 im Policy Perception Index.

MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS!

Die Möglichkeiten in Botswana!



Premium Resources'(WKN: A40UCR) Kerngeschäft sind beiden Kupfer- Nickel-Kobalt-PGE-Projekte in Botswana, beides ehemals produzierende Minen die nun zur Wiedererschließung vorbereitet werden.

Quelle: Premium Resources

Die Selebi Mine umfasst die beiden untertägigen Kupfer- Nickel-Lagerstätten Selebi Main und Selebi North und liegt nahe der Stadt Selebi-Phikwe im Osten von Botswana. Hierbei handelt sich um ein historisches Nickel-Kupfer-Bergwerk, das vom staatlichen Betreiber BCL in den Jahren 1980-2016 etwa 40 Mio. Tonnen Erz abbaute.

Quelle: Premium Resources

Die Stilllegung erfolgte 2016 aufgrund gesunkener Metallpreise und eines technischen Ausfalls der angeschlossenen Hüttenschmelze. Premium Resources (WKN: A40UCR) erwarb Selebi 2022 aus der Liquidation der BCL und besitzt seitdem 100 % der Rechte (vorbehaltlich gestaffelter Zahlungen an den Insolvenzverwalter, s. u.).



Ressourcen und Gehalte!

Im September 2024 veröffentlichte Premium bereits eine erste NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung für Selebi. Diese umfasst insgesamt ca. 27,7 Mio. t an Ressourcen mit durchschnittlich ~3 % Kupfer-Äquivalent (CuEq). Davon entfallen 24,7 Mio. t (inferred) mit 3,40 % CuEq sowie 3,0 Mio. t (indicated) mit 2,92 % CuEq. In situ entspricht dies gewaltigen Metallmengen - allein in den abgeleiteten Ressourcen stecken rund 319.000 t Kupfer (Cu) und 165.000 t Nickel (Ni). Auffällig ist der hohe Kupferanteil: Das Verhältnis Cu:Ni beträgt etwa 1,55:1, was den Charakter als Cu-reiche Ni-Sulfidlagerstätte unterstreicht. Kobalt wurde in dieser ersten Schätzung noch nicht eingerechnet und bietet zusätzliches nicht zu unterschätzendes Upside-Potenzial, da es im Kern enthalten ist.

Quelle: Premium Resources



Die Selebi-Ressource gilt als hochgradig und könnte eine exzellente Grundlage für eine Minenneuaufnahme bieten. Aufgrund seiner Größe und seiner Lage ist es eine attraktive Gelegenheit im globalen Kupfer-Nickel-Sektor, mit Eigenschaften, die mit einigen der weltweit bekanntesten Lagerstätten vergleichbar sind.



Bohrungen und aktuelle Exploration: Seit dem Erwerb des Projekts hat Premium Resources (WKN: A40UCR) schon umfangreiche Verifizierungs- und Erweiterungsbohrungen unter- und übertage durchgeführt, mit entsprechenden Erfolgen. In Bohrprogrammen wurde die Hochgradigkeit bestätigt und weiteres Wachstumspotenzial angedeutet. Beispielsweise ergab ein Infill-Bohrloch 27,55 m mit 4,97 % CuEq (Kupferäquivalent) - deutlich höher als der Durchschnittsgehalt der Ressource. In Step-Out-Bohrungen wurden zudem neue Vererzungszonen außerhalb des bisherigen Ressourcenmodells entdeckt, etwa 14,2 m mit 5,14 % CuEq jenseits der bisherigen Selebi-North-Resource. Ebenso meldete das Unternehmen Abschnitte von 16,8 m mit 5,77 % CuEq und 28,7 m mit 3,45 % CuEq in nördlichen Erweiterungen wie Selebi North.

Quelle: Premium Resources

Diese Ergebnisse sprechen für zusätzliche hochgradige Linsen oder Ausläufer, die noch nicht in der Ressource enthalten sind.

MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS!



Explorationsfokus auf gleich mehrere Ebenen!



Neue Oberflächenbohrungen zielen auf eine große EM-Anomalie (~150 m unterhalb der bisherigen Selebi-Main-Abbaue), die eine dritte sulfidische Erzlinse andeuten könnte. Borehole-EM-Messungen (BHEM) im bestehenden Tiefbauschacht haben hier einen großen Leiter identifiziert, der nun durch Tiefenbohrungen geprüft wird. Die BHEM-Signale in Selebi stehen bislang in direkte Korrelation mit massiven Sulfiden - ein vielversprechendes Indiz.

Die Hinge Zone, ein etwa 2 km langes, noch nicht erkundetes Gebiet zwischen den bekannten Erzkörpern Selebi North und Selebi Main, wird bebohrt, um zuvor identifizierte BHEM-Leiterplatten zu untersuchen, die bei Erfolg eine potenzielle Mineralisierung zwischen den bisher unabhängigen Lagerstätten abdecken könnten. Sollte sich diese "Verbindung" bestätigen, könnte sich die Ressource erheblich erhöhen.

Untertage-Entwicklung: Geplant ist zudem der Vortrieb eines Erkundungs-Stollens von Selebi North aus. Dieser soll sowohl weitere Bohrungen als auch Explorationen in Tiefenbereichen erleichtern. Die bestehende Infrastruktur (zwei Schächte, Streckensystem) verschafft hier einen deutlichen Vorteil.



Parallel dazu laufen metallurgische Untersuchungen der Selebi-Kerne (Flotations-Tests), um die Aufbereitung zu optimieren. Premium (WKN: A40UCR) evaluiert dabei auch moderne Verfahren wie Röntgentransmissions-Sortierung (XRT), um bereits vor der Mahl- und Flotationsstufe taubes Gestein abzutrennen und so den effektiven Mühlengrad anzuheben. Die hochgradigen massiven Sulfide von Selebi eignen sich prinzipiell gut für XRT-Sorter, was die Wirtschaftlichkeit weiter verbessern sollte.



Projektstatus und Ausblick!



Offiziell befindet sich Selebi nach dem Bergbaugesetz von Botswana noch in der sogenannten Studienphase, in der vor der Erstellung eines endgültigen Bergbauplans noch wirtschaftliche Studien durchgeführt werden. Premium Resources (WKN: A40UCR) konnte diese Phase im November 2024 um ein Jahr verlängern, da alle bisherigen Arbeitsverpflichtungen erfüllt wurden. Dieser Zeitrahmen sollte es ermöglichen, das laufende Bohrprogramm in eine Ressourcenaktualisierung einzubeziehen, die möglicherweise eine zukünftige Wirtschaftlichkeitsstudie unterstützen könnte. Die Regierung von Botswana und lokale Interessengruppen unterstützen die aktuellen Initiativen aktiv - das Management berichtet von breiter Unterstützung auf nationaler und lokaler Ebene für die Wiederbelebung der Selebi-Mine.



Zusammengefasst ist Selebi für Premium Resources (WKN: A40UCR) ein kurz- bis mittelfristiger Entwicklungskandidat mit beträchtlicher Größenordnung und Gehalten. Die Kombination aus bestehenden Schächten und Infrastruktur, vorhandenen Genehmigungen, hohen Gehalten, laufender Ressourcenausweitung und einem Umfeld steigender Nachfrage nach Batterie- und Elektrometallen macht Selebi zum wertvollen Asset des Unternehmens.



Selkirk Mine - ein top Kupfer-Nickel-PGE-Projekt!



Die Selkirk Mine liegt im nordöstlichen Botswana, etwa 28 km südöstlich von Francistown und ca. 75 km nördlich der Selebi-Mine.

Quelle: Premium Resources

Hierbei handelt sich um eine weitere ehemalige Cu-Ni-Untertage-Sulfidmine, die zwischen unter verschiedenen Unternehmen in den Jahren 1989 und 2002 in Förderung war und rund 1 Mio. Tonnen Erz (mit sehr hohen Gehalten) produzierte.

Selkirk wurde in der Vergangenheit von mehreren Eigentümern exploriert (u.a. LionOre/Norilsk Nickel, Tati Nickel Mining) und wies historisch eine sehr große Ressource aus: Laut JORC-Schätzung 2011 waren ~128,4 Mio. t mit ~0,21 % Nickel (Ni) und 0,23 % Kupfer (Cu) in der gemessenen und angezeigten Kategorie (M&I) sowie ~123,8 Mio. t mit 0,17 % Ni, 0,19 % Cu in der abgeleiteten (inferred) Kategorie. Dieses enorme Tonnage-Potenzial unterstreicht die geologische Bedeutung des Selkirk-Bergbaureviers.

Quelle: Premium Resources



Premium Resources (WKN: A40UCR) erwarb Selkirk im August 2022 (aus der Liquidation von Tati Nickel/Norilsk) und hat seitdem die Daten umfangreich validiert. Ende 2024 legte das Unternehmen eine erste eigene Ressourcenschätzung vor: 44,2 Mio. t (Inferred) mit durchschnittlich 0,81 % CuEq. Diese Kupferäquivalenz entspricht in etwa 0,30 % Cu, 0,24 % Ni plus kreditierten PGE-Gehalten. Enthalten sind ca. 132.000 t Kupfer und 108.000 t Nickel in der Ressource, zuzüglich Platin/Palladium als wertsteigernde Beiprodukte. Selkirk ist also deutlich größer aber niedergradiger als Selebi.

Quelle: Premium Resources

Wichtig in diesem Zusammenhang zu wissen ist, dass die aktuelle Schätzung nur einen Teil der Lagerstätte abdeckt. Premiums Ziel ist es, die Selkirk-Ressource schrittweise wieder "auf die historische Ressourcenbasis von ~128 Millionen Tonnen" zu bringen. Geologisch ist Selkirk eine mafische Intrusionslagerstätte (ähnlich Norilsk-Typ) mit Nickel-Kupfer-Sulfiden sowie bedeutsamen Platingruppenelementen (v.a. Palladium, Platin). Die Mineralisation liegt in mehreren massiven bis disseminierten Sulfidlinsen vor. Die bisherigen Untersuchungen von Premium zeigen, dass viel historisches Bohrkernmaterial noch ausgewertet werden kann - so wurden z.B. PGE-Analysen von alten Kernen nachgeholt, um das Edelmetallpotenzial genauer zu bestimmen.



So geht es jetzt weiter!

Im Frühjahr 2025 hat Premium (WKN: A40UCR) ein neues Bohrprogramm bei Selkirk gestartet, um die Ressource auszuweiten und Material für metallurgische Tests zu gewinnen. Das Bohrkernmaterial dient zugleich einer umfangreichen metallurgischen Untersuchung und Fließschema-Optimierung (inklusive XRT-Erzsoriter-Versuche zur Vorabscheidung von taubem Gestein). Diese Vorarbeiten sind wichtig, da bei Selkirk aufgrund der niedrigeren Durchschnittsgehalte die Wirtschaftlichkeit stark von Aufbereitungstechniken abhängt. Erste Flotationstests verliefen positiv; mit XRT-Sortierung eröffnet sich Potenzial, den effektiven Feed-Gehalt zu steigern und somit die Cut-off-Grade senken.

Quelle: Premium Resources



Upside-Potenzial, definitiv vorhanden!

Sollte es gelingen, durch die anlaufenden Bohrungen die historischen Ressourcen teilweise zu bestätigen und in die Kategorie indicated hochzustufen, könnte Selkirk zu einem Großprojekt. Kurzfristig konzentriert sich Selkirk jedoch auf die Erhöhung der Ressourcen und die Verbesserung der Projektkennzahlen, um die Grundlage für eine eigenständige Wirtschaftlichkeitsstudie zu schaffen.



Insgesamt ergänzt Selkirk das Portfolio von Premium Resources (WKN: A40UCR) ideal: Es bietet langfristiges Wachstumspotenzial und Hebel auf steigende Metallpreise (aufgrund der großen Tonnage), während Selebi eher auf mittelfristige Produktion mit hochgradigem Erz abzielt.

MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS!



Modernes Minendesign!

Bei der Re-Engineering der Minen setzt Premium Resources (WKN: A40UCR) auf neueste Technik und die Entwicklungsstrategie wird schrittweise an konkrete Studienergebnisse angepasst - das Unternehmen investiert daher zunächst in den Ausbau der Ressourcen und metallurgische Tests, um eine zuverlässige Grundlage für die Minenplanung zu schaffen.



Diese technologisch orientierte Herangehensweise demonstriert, dass Premium über das reine Bohren hinaus denkt und auf "smarte" Wege setzt, die Projekte voranzubringen. Dies kann mittelfristig Zeit und Kosten sparen sowie das Risikoprofil der Projekte verbessern (z.B. bessere Kenntnis des Erzkörpers durch geophysikalische Grundlagen, optimierte Wirtschaftlichkeit durch Sortierung). Für Investoren bedeutet dies, dass wertsteigernde Meilensteine nicht nur klassische Bohrergebnisse, sondern auch technologische Durchbrüche sein können.

MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS!

Fazit: Hier wird die Zukunft geschmiedet!

Premium Resources (WKN: A40UCR) präsentiert sich als vielversprechender Entwickler von kritischen Metallen mit hervorragenden Vermögenswerten in einer Tier One Jurisdiktion. Das Unternehmen vereint hochwertige Kupfer- Nickel-Projekte (mit nachgewiesener Substanz und erheblichem Ausbaupotenzial) mit einer gesunden Kapitalbasis und einem erfahrenen Führungsteam. Das operative Umfeld in Botswana ist stabil und förderlich, was Projektrisiken mindert und die Umsetzungschancen erhöht.

In den kommenden Quartalen dürfte Newsflow in Form von Bohrergebnissen, Ressourcenupdates, einem möglichen NASDAQ-Listing und Fortschritten Richtung ökonomische Studien für sichtbare und sinnvolle Wertsteigerungen sorgen. Aus Anlegersicht stellt Premium Resources (WKN: A40UCR) somit eine potenziell attraktive Wachstumsstory im Zukunftssektor Batteriemetalle dar. Bei fortschreitender Projektentwicklung und Erreichen der anvisierten Meilensteine könnte sich die aktuelle Marktkapitalisierung von ~200 Mio. CAD als deutlich unterhalb des fairen Wertes erweisen - insbesondere im Vergleich zu historischen Transaktionen oder Peer-Bewertungen im Kupfer-Nickel-Segment.

Vor diesem Hintergrund bietet das Unternehmen eine potenziell interessante Chance für risikobewusste Anleger, die die weitere Nachfrage- und Preisentwicklung der zugrunde liegenden Metalle optimistisch einschätzen.

Wissenschaftliche und Technische Informationen

Warnhinweis zu historischen Daten:

Bestimmte wissenschaftliche und technische Informationen in dieser Anzeige, einschließlich der Zusammenstellung historischer Daten bei den Projekten Selebi und Selkirk, sind historischer Natur. Es sollte auf den vollständigen Text des Selebi Technischen Berichts (wie hierin definiert) und des Selkirk Technischen Berichts (wie hierin definiert) verwiesen werden, um die Annahmen, Einschränkungen und Datenverifizierungen im Zusammenhang mit der in dieser Anzeige dargestellten historischen Datenzusammenstellung zu verstehen. Diese Berichte sind elektronisch auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil von Premium Resources Ltd. verfügbar. Die von der Gesellschaft, SLR Consulting (Canada) Ltd. und G Mining Services Inc. jeweils durchgeführten Arbeiten zur Verifizierung der historischen Datenzusammenstellung werden im Selebi Technischen Bericht und im Selkirk Technischen Bericht näher beschrieben. Während (i) visuelle Schätzungen von oxidierten Sulfiden gut mit protokollierten Durchschneidungen und analytischen Werten korrelieren zu scheinen und (ii) analytische Werte, die zwischen den Protokollen und der digitalen Datenbank verglichen wurden, gut übereinstimmen, sammelt, kompiliert, überprüft und validiert das technische Team weiterhin historische technische Daten, die für das Projekt relevant sind. In diesem Zusammenhang empfehlen der Selebi und der Selkirk Technische Bericht eine fortgesetzte Zusammenstellung und Verifizierung, um zu bestätigen, dass die Ergebnisse des QA/QC-Programms ausreichend sind, um die Einbeziehung der historischen Bohrlochinformationen in zukünftige Mineralressourcenschätzungen gemäß NI 43-101 zu unterstützen.

Warnhinweis zu historischen Schätzungen:

Diese Anzeige enthält Informationen über historische Mineralschätzungen, die gemäß den Standards des South African Mineral Resource Committee (SAMREC) und des Australasian Joint Ore Reserves Committee (JORC) erstellt wurden und nicht mit NI 43-101 übereinstimmen und daher nicht als verlässlich angesehen werden sollten. Obwohl das Management glaubt, dass diese historischen Mineralschätzungen auf das Vorhandensein von Mineralisierungen auf den Grundstücken der Selebi- und Selkirk-Minen hinweisen könnten, hat eine "qualifizierte Person" (im Sinne von NI 43-101) nicht genügend Arbeit geleistet, um die historischen Mineralschätzungen als aktuelle Mineralressourcenschätzungen zu klassifizieren, und Premium Resources Ltd. behandelt die historischen Mineralschätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcenschätzungen. Die historischen Informationen sind in dieser Anzeige nur zu Illustrationszwecken enthalten. Empfängern wird geraten, nicht davon auszugehen, dass weitere Arbeiten an den angegebenen Ressourcen zu Mineralressourcenschätzungen führen werden, die mit NI 43-101 übereinstimmen, oder zu Mineralreserven, die wirtschaftlich abgebaut werden können. Bei Selebi wurde die historische Schätzung durch die aktuelle erste MRE ersetzt, die von SLR Consulting (Canada) Ltd. ("SLR") gemäß dem National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") erstellt und in dem Bericht "Technical Report, Selebi Mines, Central District, Republic of Botswana" (der "Technische Bericht") vom 20. September 2024 (mit einem Stichtag vom 30. Juni 2024) beschrieben wurde.

Selebi Technischer Bericht:

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Anzeige in Bezug auf das Selebi-Projekt werden durch den technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report, Selebi Mines, Central District, Republic of Botswana" (der "Technische Bericht") vom 20. September 2024 (mit einem Stichtag vom 30. Juni 2024) (der "Selebi Technische Bericht") unterstützt, der von SLR Consulting (Canada) Ltd. für Premium Resources Ltd. erstellt wurde. Es sollte auf den vollständigen Text des Selebi Technischen Berichts verwiesen werden, der gemäß NI 43-101 erstellt wurde und auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil von Premium Resources Ltd. verfügbar ist.

Selkirk Technischer Bericht:

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Anzeige in Bezug auf das Selkirk-Projekt werden durch den technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report Selkirk Nickel Project, North East District, Republic of Botswana", datiert vom 1. November 2024 (mit einem Stichtag vom 10. Januar 2025) (der "Selkirk Technische Bericht") unterstützt, der von SLR Consulting (Canada) Ltd. für Premium Resources Ltd. erstellt wurde. Es sollte auf den vollständigen Text des Selkirk Technischen Berichts verwiesen werden, der gemäß NI 43-101 erstellt wurde und auf SEDAR+ (www.sedarplus.com) unter dem Emittentenprofil von Premium Resources Ltd. verfügbar ist.

QA/QC:

Die Bohrungen beim Selebi-Minenprojekt wurden von Mitchell Drilling aus Botswana mit einem Sandvik UDR1500 und einer Boart Longyear LF-160 Diamantbohrmaschine durchgeführt. Bohrkernproben (47,75 mm NQ) werden vor Ort mit einer Diamantsäge halbiert. Die Hälfte des Kerns wird zu Referenzzwecken aufbewahrt. Proben sind in der Regel 1,0 bis 1,5 Meter Intervalle oder kürzer, nach Ermessen der Geologen vor Ort. Die Probenvorbereitung und Laboranalyse wurde bei ALS Geochemistry in Johannesburg, Südafrika, durchgeführt. Kommerziell vorbereitete Blindproben und zertifizierte Cu/Ni-Sulfid-Analysenkontrollstandards mit einer Bandbreite an Gehalten werden in jede Charge von 20 Proben oder mindestens ein Set pro Probencharge eingefügt. Analysen für Ni, Cu und Co werden mit einer Peroxidfusion-Vorbereitung und einem ICP-AES-Abschluss (ME-ICP81) durchgeführt. Analysen für Pt, Pd und Au erfolgen durch Feuerprobe (30 Gramm nominales Probengewicht) mit einem ICP-AES-Abschluss (PGM-ICP23).

Die Analysen beim Selkirk-Projekt wurden an fünf Bohrlöchern aus dem Jahr 2016 durchgeführt, die unmittelbar vor der Schließung der Tati-Betriebe gebohrt wurden und zuvor nicht beprobt waren. Bohrkernproben (HQ: 63,5 Millimeter) wurden in der Kernverarbeitungsanlage in Phikwe mit einer Diamantsäge halbiert, wobei ausgewählte Intervalle in Viertelkerne geschnitten wurden. Die verbleibende Hälfte oder drei Viertel des Kerns werden zu Referenzzwecken aufbewahrt. Proben sind in der Regel 1,0 bis 1,5 Meter Intervalle oder kürzer, nach Ermessen der Geologen vor Ort. Ausgewählte Proben von DSLK278 wurden für metallurgische Tests an SGS Canada gesendet. Für die metallurgischen Testproben, die nach Kanada gesendet wurden, berichteten sowohl SGS Canada in Lakefield, Ontario, Kanada, als auch ALS Global in Vancouver, British Columbia, Kanada, über ausgewählte Intervalle zwischen 63 Metern und 177 Metern. Obwohl die Zuverlässigkeit solcher Analysen nicht bestätigt werden kann, da keine QA/QC-Protokolle übernommen wurden, wurden die Ergebnisse von zwei unabhängigen Labors (beide testeten auf Kupfer und Nickel) anschließend von Sharon Taylor, VP Exploration der Gesellschaft, als konsistent bestätigt.

Für die verbleibenden Proben wurde die Probenvorbereitung und Laboranalyse bei ALS Global in Johannesburg, Südafrika, durchgeführt. Die an die südafrikanische Niederlassung übermittelten Proben enthielten kommerziell vorbereitete Blindproben und zertifizierte Cu/Ni-Sulfid-Analysenkontrollstandards mit einer Bandbreite an Gehalten, die in jede Charge von 20 Proben oder mindestens ein Set pro Probencharge eingefügt wurden. Analysen für Ni, Cu und Co werden mit einer Peroxidfusion-Vorbereitung und einem ICP-AES-Abschluss (ME-ICP81) durchgeführt. Analysen für Pt, Pd und Au erfolgen durch Feuerprobe (30 Gramm nominales Probengewicht) mit einem ICP-AES-Abschluss (PGM-ICP23).

Im Jahr 2024 analysierte die Gesellschaft Proben aus insgesamt siebzehn historischen Bohrlöchern (47,75 mm NQ), die vom früheren Betreiber, Tati Nickel Mining Company ("TNMC"), entnommen wurden, um zusätzliche Analysen von Kobalt und Platingruppenelementen zu erhalten und zur Datenverifizierung, die für die MRE der Selkirk-Lagerstätte erforderlich ist. Proben sind in der Regel 1,0 Meter lang, und die Probenvorbereitung und Laboranalyse wurde bei ALS Global in Johannesburg, Südafrika, durchgeführt. Kommerziell vorbereitete Blindproben und zertifizierte Cu/Ni-Sulfid-Analysenkontrollstandards mit einer Bandbreite an Gehalten werden in jede Charge von 20 Proben oder mindestens ein Set pro Probencharge eingefügt. Analysen für Ni, Cu und Co werden mit einer Peroxidfusion-Vorbereitung und einem ICP-AES-Abschluss (ME-ICP81) durchgeführt. Analysen für Pt, Pd und Au erfolgen durch Feuerprobe (30 Gramm nominales Probengewicht) mit einem ICP-AES-Abschluss (PGM-ICP23).

Die Standorte von SGS Minerals Lakefield und ALS Geochemistry sind akkreditiert und arbeiten unter den Anforderungen von ISO/IEC 17025 für spezifische Tests, wie sie im Umfang ihrer Akkreditierung aufgeführt sind, einschließlich geochemischer, mineralogischer und handelsmineralischer Tests. Um eine Liste der akkreditierten Methoden einzusehen, besuchen Sie bitte die folgende Website und suchen Sie nach SGS Lakefield: https://www.scc.ca/en.

Qualifizierte Personen:

Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Anzeige wurden von Sharon Taylor, MSc, P.Geo, Vice President Exploration des Unternehmens, überprüft und genehmigt, die eine "qualifizierte Person" im Sinne von NI 43-101 ist.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Anzeige enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Premium Resources Ltd. oder Entwicklungen wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "plant", "nimmt an", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke identifiziert werden oder dass Ereignisse oder Bedingungen "werden", "würden", "könnten", "sollten" eintreten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Anzeige beinhalten unter anderem: Aussichten, Projektionen und Erfolg des Unternehmens und seiner Projekte, Schätzungen in Bezug auf zukünftige globale Kupferangebot und -nachfrage sowie verwandte makroökonomische Bedingungen, die Fähigkeit des Unternehmens, NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzungen weiter zu definieren und zu erhöhen, und die Verwendung historischer Daten bei der Bewertung der Selebi- und Selkirk-Minen des Unternehmens und der zugehörigen Infrastruktur (jeweils das "Selebi-Projekt" und das "Selkirk-Projekt") in Botswana, die geplanten Explorationsprogramme, Bohrprogramme, Entwicklungs- und Neuentwicklungsziele des Unternehmens, Pläne zur Weiterentwicklung aktualisierter technischer Berichte, vorläufiger wirtschaftlicher Bewertungen und Machbarkeitsstudien im Zusammenhang mit dem Potenzial der beschleunigten Neuentwicklung der Selebi- und Selkirk-Minen, einschließlich des möglichen Neustarts der Minen und des Beginns der Produktion gemäß NI 43-101 auf seinen Grundstücken, die potenzielle Nutzung von XRT-Erzsortierung durch das Unternehmen und zukünftige Möglichkeiten zur Exploration und zum Wachstum zusätzlicher Mineralprojekte sowie andere Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind.

Aufgrund ihrer Natur beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Solche Faktoren und Risiken umfassen unter anderem: Unsicherheit und Variation bei der Schätzung von Mineralressourcen; Risiken im Zusammenhang mit Explorations-, Entwicklungs- und Betriebsaktivitäten; Exploration und Entwicklung der Selebi- und Selkirk-Projekte werden nicht wie erwartet durchgeführt; die Selebi- und Selkirk-Projekte werden möglicherweise nie neu gestartet oder gehen in Produktion; Premium Resources Ltd. benötigt möglicherweise von Zeit zu Zeit zusätzliche Finanzierungen, um seine Betriebe fortzusetzen, die möglicherweise nicht verfügbar sind, wenn sie benötigt werden oder zu akzeptablen Bedingungen; der schwankende Kupferpreis; unbekannte Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Akquisitionen; Einhaltung umfangreicher staatlicher Vorschriften; Verzögerungen beim Erhalt oder Nichterhalt von staatlichen Genehmigungen oder Nichteinhaltung von Genehmigungen; Umwelt- und andere regulatorische Anforderungen; inländische und ausländische Gesetze und Vorschriften könnten sich nachteilig auf das Geschäft und die Betriebsergebnisse von Premium Resources Ltd. auswirken; Risiken im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, Terrorakten, Gesundheitskrisen und anderen Störungen und Verlagerungen; globale Finanzbedingungen; nicht versicherte Risiken; Risiken des Klimawandels; Wettbewerb durch andere Unternehmen und Einzelpersonen; Interessenkonflikte; Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung von Antikorruptionsgesetzen; Eingriffe durch Nichtregierungsorganisationen; Risiken durch externe Auftragnehmer; die Aktienmärkte haben eine Volatilität erfahren, die oft nicht mit der Leistung von Unternehmen zusammenhängt, und diese Schwankungen können sich nachteilig auf den Preis der Wertpapiere von Premium Resources Ltd. auswirken, unabhängig von ihrer operativen Leistung; und andere Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung der Ziele und Strategien von Premium Resources Ltd. sowie jene Risikofaktoren, die in den kontinuierlichen Offenlegungsdokumenten von Premium Resources Ltd. erörtert werden, die unter dem Emittentenprofil von Premium Resources Ltd. auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Anzeige basieren auf den angemessenen Erwartungen und Annahmen des Managements von Premium Resources Ltd. sowie auf dem Verständnis dieser angemessenen Erwartungen und Annahmen durch den Dienstleister zum Datum dieser Anzeige. Bestimmte wesentliche Annahmen in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen wurden getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Annahmen in Bezug auf: den zukünftigen Kupferpreis; erwartete Kosten und die Fähigkeit von Premium Resources Ltd., seine Programme zu finanzieren; die Fähigkeit von Premium Resources Ltd., Explorations-, Entwicklungs- und Bergbauaktivitäten durchzuführen; Preise für Energieeinsätze, Arbeit, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen; das Timing und die Ergebnisse von Bohrprogrammen; Mineralressourcenschätzungen und die Annahmen, auf denen sie basieren; die Entdeckung von Mineralressourcen und Mineralreserven auf den Mineralgrundstücken von Premium Resources Ltd.; den rechtzeitigen Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen; die Kosten für Betrieb und Exploration; die Fähigkeit von Premium Resources Ltd., sicher, effizient und effektiv zu arbeiten; die Fähigkeit von Premium Resources Ltd., bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen Finanzmittel zu beschaffen; dass die Aktivitäten von Premium Resources Ltd. im Einklang mit den öffentlichen Aussagen und erklärten Zielen von Premium Resources Ltd. stehen werden; und dass es keine wesentlichen nachteiligen Änderungen oder Störungen gibt, die Premium Resources Ltd. oder seine Grundstücke betreffen.

Die in dieser Anzeige enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen von Premium Resources Ltd. und das Verständnis dieser Erwartungen durch den Dienstleister zum Datum dieser Anzeige dar und unterliegen daher Änderungen nach diesem Datum. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass solche Aussagen sich als genau erweisen, und tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse könnten wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich nicht auf diese Informationen zu einem anderen Zeitpunkt verlassen. Premium Resources Ltd. und der Dienstleister übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements von Premium Resources Ltd. oder andere Faktoren ändern sollten.

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei Market Jar Media Inc. vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von Market Jar Media Inc.für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von Market Jar Media Inc. dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür, ein Entgelt zahlen.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der Market Jar Media Inc. -Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle von Market Jar Media Inc. veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten und die vor der Veröffentlichung vom Unternehmen überprüft wurden. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von Market Jar Media Inc. enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von Market Jar Media Inc. - Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Informationen zu Interessenkonflikten: Der Herausgeber und die verantwortlichen Autoren erklären hiermit, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung folgende Interessenkonflikte in Bezug auf das in dieser Veröffentlichung besprochene Unternehmen Premium Resources Ltd. bestehen: Diese Veröffentlichung von Market Jar Media Inc. ist ausdrücklich keine Finanzanalyse, sondern eine Veröffentlichung mit sehr klarem und deutlich werblichem Charakter im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist daher als Werbung/Marketingkommunikation zu verstehen. Market Jar Media Inc. wurde für die Veröffentlichung und Verbreitung dieses Artikels bezahlt.

Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen bezahlt. Die Market Jar Media Inc. direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt. Auch wenn wir jeden Artikel nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Unter der Annahme, dass Premium Resources Ltd. als "Unternehmen" definiert wird, machen die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens als börsennotiertes Unternehmen und seine Abhängigkeit von einem Markt, der durch raschen technologischen Wandel gekennzeichnet ist, die Vorhersage zukünftiger Geschäftsergebnisse schwierig oder unmöglich. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, ein vierteljährliches oder jährliches Umsatzwachstum zu erzielen oder dass die erzielten Umsätze gesteigert oder aufrechterhalten werden können. Darüber hinaus kann das Unternehmen seine Betriebsausgaben erhöhen, um verstärkte Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu finanzieren, seine Verkaufs- und Marketingbemühungen zu steigern, Vertriebskanäle zu entwickeln, seine Kundendienstkapazitäten zu erweitern und seine Verwaltungsressourcen in Erwartung zukünftigen Wachstums zu erweitern. In dem Maße, in dem Erhöhungen dieser Ausgaben erhöhte Einnahmen vorausgehen oder nicht, würden das Geschäft, die Betriebsergebnisse und die Finanzlage des Unternehmens erheblich beeinträchtigt. Das Unternehmen verfügt über keine historischen Erträge und Cashflows aus dem operativen Geschäft und es kann nicht garantiert werden, dass die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens eine langfristige Marktakzeptanz erreichen oder aufrechterhalten werden. Wenn das Unternehmen in zukünftigen Perioden einen negativen Cashflow erfährt, kann das Unternehmen verpflichtet sein, einen Teil seiner Barreserven zur Finanzierung eines solchen negativen Cashflows bereitzustellen. Das Unternehmen unterliegt daher zahlreichen Risiken, die für Unternehmen in der Frühphase üblich sind, darunter Unterkapitalisierung, Liquiditätsengpässe, Einschränkungen bei Personal, finanziellen und anderen Ressourcen sowie fehlende Einnahmen. In dem Maße, in dem das Unternehmen erhebliche Kosten für die Entwicklung und Erweiterung seines Geschäfts aufwendet, kann es für das Unternehmen schwieriger werden, künftige Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen kann in Zukunft erhebliche Verluste erleiden und mit unvorhergesehenen Kosten, Schwierigkeiten, Komplikationen, Verzögerungen und anderen unbekannten Ereignissen konfrontiert werden. Dementsprechend ist das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage, Rentabilität zu erreichen oder aufrechtzuerhalten. Es gibt keine Garantie dafür, dass das Unternehmen eine Rendite auf die Investitionen der Aktionäre erzielen kann, und die Erfolgswahrscheinlichkeit muss angesichts des frühen Stadiums des Geschäfts berücksichtigt werden. Einen umfassenderen Überblick über die mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens verbundenen Risiken finden Sie in den laufenden Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die jeweils unter dem Unternehmensprofil unter www.sedarplus.ca abgelegt sind. Einen umfassenderen Überblick über die mit der Geschäftstätigkeit von Premium Resources Ltd. verbundenen Risiken finden Sie in den laufenden Offenlegungsdokumenten von Premium Resources Ltd., die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca eingereicht sind.

Disclaimer: Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt nur die persönliche Meinung von der Autor wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die Market Jar Media Inc. übernimmt keine Garantie dafür, dass die angedeutete Rendite oder die genannten Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitamarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzte oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt.

Medieninhaber und Herausgeber:

Market Jar Media Inc.

170-422 Richards Street

Vancouver, BC ,V6B 2Z4

Unternehmens Direktor:

James Young

Enthaltene Werte: US35671D8570,US84265V1052,378696065,CA74061L1040