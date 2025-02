EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Evotec gibt Veränderung im Vorstand bekannt



26.02.2025 / 07:30 CET/CEST

Laetitia Rouxel tritt mit Wirkung zum 28. Februar 2025 als Chief Financial Officer zurück

Paul Hitchin mit Wirkung zum 1. März 2025 zum Nachfolger als Chief Financial Officer berufen

Hamburg, 26. Februar 2025:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809; NASDAQ: EVO) gab heute bekannt, dass ihr Chief Financial Officer (CFO), Laetitia Rouxel, mit Wirkung zum 28. Februar 2025 zurücktritt und das Unternehmen zum 31. März 2025 verlassen wird, um sich anderen Aufgaben zu widmen. Laetitia Rouxel trat im April 2023 als CFO und Mitglied des Vorstands von Evotec ein. Mit Wirkung zum 1. März 2025 wurde Paul Hitchin vom Aufsichtsrat zum Nachfolger von Laetitia Rouxel ernannt. Paul Hitchin verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen im Finanzbereich, zuletzt als CFO von Mediq, wo er für den gesamten Finanzbereich des Unternehmens zuständig war, einschließlich der Verantwortung für IT und M&A. Während seiner Zeit bei Mediq leitete er Programme, die zu einem erheblichen Wachstum des Unternehmens führten, während er gleichzeitig eine Transformationsagenda zur Verbesserung der Rentabilität und Effizienz vorantrieb.. Vor seiner Tätigkeit bei Mediq war Paul Hitchin 13 Jahre lang bei General Electric in verschiedenen CFO-Positionen tätig, davon 5 Jahre bei GE Healthcare. Paul Hitchin hat einen BA-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und Französisch von der Keele University und ist ein Chartered Management Accountant der CIMA. Sein umfassendes Finanzwissen und seine weitreichende Erfahrung mit Transformationen werden für Evotec bei der Beschleunigung auf dem neuen strategischen Weg zu profitablem und nachhaltigem Wachstum von großem Nutzen sein.



Prof. Dr. Iris Löw-Friedrich, Vorsitzende des Aufsichtsrats von Evotec, sagte: " Im Namen des Aufsichtsrats von Evotec möchte ich Laetitia Rouxel für ihre zahlreichen Initiativen und ihr Engagement für Evotec in den vergangenen zwei Jahren herzlich danken. Laetitias Führung in herausfordernden Zeiten war entscheidend für die Entwicklung des Unternehmens und wir sind sehr dankbar für ihr Engagement. Wir wünschen ihr alles Gute für ihre zukünftigen Aufgaben. Gleichzeitig freuen wir uns, Paul Hitchin als neuen Finanzvorstand von Evotec begrüßen zu dürfen. Sein fundiertes Finanzwissen und seine umfangreiche Erfahrung mit Transformationen werden für Evotec an diesem wichtigen Punkt auf dem Weg zu profitablem und nachhaltigem Wachstum von entscheidender Bedeutung sein." Laetitia Rouxel, Chief Financial Officer von Evotec kommentierte: "Ich bin dankbar, dass ich mit so vielen talentierten Kollegen bei Evotec zusammenarbeiten durfte. Ich möchte mich bei allen für ihr Engagement herzlich bedanken - insbesondere bei den Teams, die ich leiten durfte. Ich bin fest davon überzeugt, dass Evotec mit mutiger Führung und kollektiver Entschlossenheit den Erfolg haben wird, den es verdient." Paul Hitchin, designierter Chief Financial Officer von Evotec, kommentierte: "Ich freue mich sehr, in dieser entscheidenden Phase der Entwicklung von Evotec dem talentierten und engagierten Team beizutreten. Ich freue mich darauf, auf der Arbeit aufzubauen, die das Team bisher geleistet hat, um den Weg zu nachhaltigem und profitablem Wachstum für Evotec zu ebnen." Dr. Christian Wojczewski, Chief Executive Officer von Evotec, ergänzte: "Im Namen des Vorstands möchte ich Laetitia für ihre Führungsqualitäten, ihren kollegialen und konstruktiven Teamgeist und ihren positiven Einfluss auf die Erreichung unserer Finanzziele für 2024 danken, zu denen auch eine deutliche Verbesserung der Liquidität im vierten Quartal gehört. Es war eine Freude, in den letzten acht Monaten mit ihr zusammenzuarbeiten und ich wünsche ihr alles erdenklich Gute. Ich freue mich sehr, Paul im Team willkommen zu heißen, und freue mich darauf, die nächste Etappe von Evotecs Reise gemeinsam zu gestalten." Über Evotec SE

Evotec ist ein Wissenschaftskonzern mit einem einzigartigen Geschäftsmodell, um hochwirksame Medikamente zu erforschen, zu entwickeln und für Patienten verfügbar zu machen. Die multimodale Plattform des Unternehmens umfasst eine einzigartige Kombination innovativer Technologien, Daten und wissenschaftlicher Ansätze für die Erforschung, Entwicklung und Produktion von first-in-class und best-in-class pharmazeutischen Produkten. Evotec bietet Partnerschaften und Lösungen zur Pipeline Co-creation von allen Top-20 Pharma- und mehr als 800 Biotechnologieunternehmen, akademischen Institutionen und anderen Akteure des Gesundheitswesens an. Evotec ist strategisch in einem breiten Spektrum aktuell unterversorgter medizinischer Indikationen aktiv, darunter z. B. Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten. Evotecs Ziel ist es, in diesen Bereichen die weltweit führende "co-owned Pipeline" innovativer Therapieansätze aufzubauen und verfügt bereits jetzt über ein Portfolio von mehr als 120 proprietären und co-owned F+E-Projekten von der frühen Forschung bis in die klinische Entwicklung. Weltweit arbeiten knapp 5,000 hochqualifizierte Menschen für Evotec. Die Standorte des Unternehmens in Europa und den USA bieten hochsynergistische Technologien und Dienstleistungen und agieren als komplementäre Exzellenzcluster. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf X/Twitter @Evotec und LinkedIn . Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie "erwarten", "annehmen", "schätzen", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "sollen", "abzielen", "würde", sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Investor Relations Volker Braun

EVP Head of Global Investor Relations & ESG

volker.braun@evotec.com



