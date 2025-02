EUR/JPY gewinnt im frühen europäischen Handel am Mittwoch an Boden und erreicht etwa 156,95. - Der Euro fand Unterstützung durch wachsenden Optimismus nach Berichten, dass Deutschland einen Notfallverteidigungsfonds in Höhe von 200 Milliarden Euro in Betracht zieht - Die Aussicht, dass die BoJ die Zinssätze anheben könnte, stützt den JPY - Das ...

