DOW JONES--Der Energieversorger Eon hat 2024 wie erwartet weniger verdient als in dem von hohen positiven Einmaleffekten geprägten Vorjahr. Europas größter Betreiber von Stromverteilnetzen rechnet für 2025 mit deutlichem Wachstum und hob das mittelfristige Gewinnziel für 2028 sogar an, wie er in Essen mitteilte.

Im abgelaufenen Jahr sank das bereinigte EBITDA um 3 Prozent auf 9,05 Milliarden Euro. Das Ergebnis lag damit am oberen Ende der Prognose von 8,8 bis 9,0 Milliarden Euro. Temporäre Effekte, vor allem bei den Redispatch-Kosten in Deutschland, hatten das Ergebnis im Vorjahreszeitraum positiv beeinflusst. Analysten hatten im Mittel mit einem bereinigten EBITDA von 8,93 Milliarden Euro gerechnet. Das zugrundeliegende EBITDA ohne die hohen Einmaleffekte lag um 600 Millionen Euro über dem des Vorjahres.

Unter dem Strich stand ein Überschuss von bereinigt 2,9 Milliarden Euro - ein Minus von 7 Prozent zum Vorjahr und in der Mitte der Zielspanne. Der Außenumsatz sank um 14 Prozent auf 80,1 Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen 55 Cent Dividende erhalten - 2 Cent mehr als im Vorjahr.

Eon-Vorstandschef Leonhard sprach von einem starken Ergebnis. "Mit Investitionen von 7,5 Milliarden Euro haben wir außerdem einen neuen Maßstab für unsere operative und finanzielle Leistungsfähigkeit gesetzt." Für 2025 hat sich Eon mit rund 8,6 Milliarden Euro noch höhere Investitionen vorgenommen.

Für 2025 plant der Energiekonzern mit einem bereinigten Konzerngewinn zwischen 2,85 Milliarden und 3,05 Milliarden Euro oder einem Gewinn je Aktie von 1,09 bis 1,17 Euro sowie einem bereinigte EBITDA zwischen 9,6 und 9,8 Milliarden Euro.

Bis 2028 soll das bereinigte EBITDA auf mehr als 11,3 Milliarden Euro steigen. Bisher galt ein Mittelfristziel von mehr als 11 Prozent.

