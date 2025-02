Mittwoch ist Nvidia-Tag! Der Bericht des Börsenschwergewichts überschattet nicht nur den Handelstag, sondern wird den zukünftigen Trend an der Börse setzen, weswegen alle auf die nachbörslichen Zahlen warten. Intuit überraschte positiv nach Börsenschluss. Die Zahlen für das 2. Fiskalquartal und die Bestätigung der Jahresprognose zogen den Kurs hoch. Erleichterung über Super Micro Computer. Der ehemalige Börsenliebling entging am Dienstag nur knapp einem Delisting an der Nasdaq.Überraschend freundlich entwickelt sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...