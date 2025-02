Im Jahr 2025 hat die Aktie der Commerzbank einen guten Start erwischt. Nach rund zwei Monaten steht das Papier deutlich im Plus, was sich auch im Vergleich zu den Peers sehen lassen kann. Die kommenden Monate dürften nun aus verschiedenen Gründen spannend werden.Seit dem Jahreswechsel hat die Commerzbank-Aktie noch einmal einen Gang höher geschaltet und den Aufwärtstrend beschleunigt. Ende letzter Woche, am Freitag, wurde der Trend getestet, konnte aber verteidigt werden. Am Montag und Dienstag ...

