LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat Sartorius von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 260 auf 320 Euro angehoben. Das Bioprocessing-Geschäft der Göttinger sei in einer neuen Post-Covid-Welt angekommen, schrieb Analyst Charles Pitman-King in seiner am Mittwoch vorliegenden Empfehlung. Zu diesem Schluss kam er nach starken Quartalszahlen und positiven Kommentaren zur Nachfrage. Er empfiehlt sowohl Sartorius als auch die Papiere der Tochter Stedim Bio. Sie seien günstiger bewertet als die direkte Konkurrenz./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 01:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2025 / 04:00 / GMT

DE0007165631