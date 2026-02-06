DJ Sartorius will für 2025 stabile Dividende auszahlen
DOW JONES--Sartorius will seinen Aktionären für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende auf Vorjahresniveau zahlen. Der Aufsichtsrat des Labor- und Pharmaausrüsters erklärte, er habe der Empfehlung des Vorstands zugestimmt, der Hauptversammlung am 26. März eine stabile Dividende von 0,74 Euro je Vorzugsaktie und 0,73 Euro je Stammaktie vorzuschlagen. Damit würde die Ausschüttungssumme 50,8 Millionen Euro betragen. Die Dividende wird am 31. März ausgezahlt.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/rio/cbr
(END) Dow Jones Newswires
February 06, 2026 05:56 ET (10:56 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
© 2026 Dow Jones News