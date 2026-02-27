Die Ergebnisse von Sartorius für das Geschäftsjahr 2025 und die aktualisierten Konsensschätzungen erfordern eine Neubewertung der Wachstumsaussichten. Obwohl das Unternehmen in strukturell attraktiven Biopharma- und Labor-Märkten tätig ist, werden die positiven Branchentrends zunehmend durch Währungsrisiken, eine schwächere Entwicklung in China, steigenden Relokalisierungsdruck in den USA und begrenzte M&A-Kapazitäten aufgrund einer hohen Verschuldung ausgeglichen. Die Fundamentaldaten für das Geschäftsjahr 2026E bleiben solide, mit verbesserten Margen und operativer Hebelwirkung, obwohl höhere Finanzaufwendungen das EPS einschränken. Selbst bei optimistischen Annahmen, die mit dem Konsens bis 2030 übereinstimmen, zeigt unser DCF eine Überbewertung von etwa 25%. Die Markterwartungen gehen von einem ungehinderten Wachstum und Margenniveaus aus, die nur während des pandemiebedingten Anstiegs erreichbar waren, was nur begrenzten Spielraum für Fehler in der Umsetzung lässt. Unser aktualisiertes Kursziel von 183,00 EUR (zuvor 172,00 EUR) untermauert die fortgesetzte SELL-Einstufung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/sartorius-ag





