Die Berkshire Hathaway-Aktie hat mit deutlichen Kursaufschlägen auf die Zahlenpräsentation vom Wochenende reagiert. Die Kurse zogen um mehr als +4% an und markierten beim Stand von 503,96 US$ ein neues Rekordhoch. Sollten Anleger nun über Gewinnmitnahmen nachdenken oder geben die Zahlen weiter Auftrieb? Dritter Rekordgewinn in Folge Die Beteiligungsgesellschaft von Investorenlegende Warren Buffett hat im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut einen Rekordgewinn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...