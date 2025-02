ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 555 Euro belassen. Die vom Rückversicherer angekündigte Dividende sei noch höher als die schon gestiegenen Erwartungen, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit zwei Milliarden Euro schweren Aktienrückkäufen sei seine eigene Schätzung zwar nicht ganz erfüllt worden. Doch jene des Marktes dürfte damit erreicht worden sein./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2025 / 20:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2025 / 20:38 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0008430026