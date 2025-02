USD/CHF gewinnt an Momentum und nähert sich 0,8950 in der frühen europäischen Sitzung am Mittwoch und legt um 0,25% zu - Die vorsichtige Haltung der Fed stützt den US-Dollar - Die Risk-Off-Stimmung und die anhaltenden Konflikte zwischen Russland und der Ukraine könnten die Zuflüsse in sichere Häfen erhöhen, was dem CHF zugutekommt - Das USD/CHF-Paar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...