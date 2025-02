© Foto: Ding Ting/XinHua/dpa

Die Aktien von Tesla sind massiv unter Druck geraten, nachdem neue Daten einen drastischen Einbruch der Verkäufe in Europa zeigten. Laut dem Verband der Europäischen Automobilhersteller sank der Absatz des Elektroautobauers im Januar um 45 Prozent auf 9.945 Fahrzeuge. Damit fiel Teslas Marktanteil in der Region von 1,8 Prozent auf nur noch 1 Prozent. Der Rückgang steht in Kontrast zur allgemeinen Marktentwicklung: Die Neuzulassungen von Elektroautos in der Europäischen Union stiegen im Januar um 37,3 Prozent und erreichten einen Marktanteil von 15 Prozent. Während Konkurrenten von dem wachsenden Interesse an Elektromobilität profitierten, blieb Tesla zurück. Die Nachricht ließ den …