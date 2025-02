Die Aktie des Online-Gebrauchtwagenhändlers Auto1 hat in einem Jahr fast 400 Prozent zugelegt. Jetzt setzt sich der MDAX-Konzern erneut höhere Ziele. Vor allem eine wichtige Kennzahl übertraf die Erwartungen der Analysten. Die Auto1-Aktie reagierte auf die höheren Gewinnprognosen am Mittwoch mit einem Kursplus von fünf Prozent. Der Online-Gebrauchtwagenhändler hatte nach einem überraschend guten vierten Quartal 2024 seine Prognose für das operative Ergebnis in diesem Jahr nochmal kräftig nach oben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...