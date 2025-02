NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Covestro nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Analyst Chetan Udeshi hob in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung einen schwachen Ausblick auf das erste Quartal hervor. Entsprechend dürften die Erwartungen an dieses Jahresviertel sinken. Für das Gesamtjahr 2025 glaubt er aber, dass sie sich nicht groß verändern werden. Die Resultate stimmten ihn auch vorsichtiger für BASF und in geringerem Maße auch für andere Chemiekonzerne./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 06:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2025 / 07:06 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006062144