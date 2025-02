Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Partnerschaft

BKB und Pro Senectute beider Basel erneuern Partnerschaft zur Förderung des Wohls älterer Menschen in der Region



26.02.2025 / 10:00 CET/CEST





Die Basler Kantonalbank (BKB) freut sich, ihre Partnerschaft mit Pro Senectute beider Basel zu erneuern. Ab sofort engagiert sich die BKB erneut als Sponsorin der gemeinnützigen Stiftung. Ziel der erneuerten Partnerschaft ist es, die wertvollen Angebote von Pro Senectute beider Basel zu stärken. Dazu gehören unter anderem persönliche Beratung, praktische Dienstleistungen für den Alltag sowie Bildungs- und Sportangebote, die das Wohlbefinden und die Selbstständigkeit der älteren Generation in der Region fördern.



Basil Heeb, CEO der BKB, unterstreicht die Bedeutung der erneuerten Partnerschaft: «Mit diesem Engagement bekräftigt die BKB ihre Verbundenheit mit der Region und ihre Verantwortung für eine starke Gemeinschaft. Die Unterstützung von Pro Senectute beider Basel soll helfen, Seniorinnen und Senioren ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und den Zusammenhalt der Generationen zu fördern. Es ist uns wichtig, die Region gezielt auf die Entwicklungen und Herausforderungen einer alternden Gesellschaft vorzubereiten und nachhaltige Lösungen mitzugestalten.»



Als führende Anlaufstelle für Altersfragen in der Region setzt sich Pro Senectute beider Basel mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot dafür ein, dass Menschen ab der dritten Lebensphase möglichst lange selbstbestimmt leben können. Michael Harr, Geschäftsleiter von Pro Senectute beider Basel ist überzeugt, dass mit der Kooperation und Unterstützung der BKB dieses Ziel weiter gestärkt wird.



ESC Disco Ü60 als Auftakt der Partnerschaft Im Vorfeld des Eurovision Song Contest (ESC) unterstützt die BKB die wohl grösste Ü60-Disco der Welt. Die Veranstaltung, organisiert von der SRG und Pro Senectute Schweiz sowie Pro Senectute beider Basel, findet am 3. Mai 2025 im Cube Concept Club in der MCH Messe Basel statt. Mehr Details und Informationen zu den Tickets finden sich auf den Webseiten der BKB und Pro Senectute beider Basel .



Mit diesem Projekt lancieren die BKB und Pro Senectute beider Basel ihre erneuerte Partnerschaft. Ziel ist es, Menschen dieser Generation aktiv in gesellschaftliche Anlässe einzubinden und ein unvergessliches Erlebnis zu ermöglichen. Medienmitteilung (PDF)

Für weitere Auskünfte Basler Kantonalbank Pro Senectute beider Basel Patrick Riedo Michael Harr Leiter Kommunikation, CEO Office Geschäftsführer Telefon 061 266 27 89 Telefon 061 206 44 44 medien@bkb.ch michael.harr@bb.prosenectute.ch



Ende der Medienmitteilungen