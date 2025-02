- VeroSource unterstützt seine VS-Data-as-a-Service-Plattform mit einer hochmodernen Digital-Twin-Technologie und ermöglicht damit Echtzeiterkenntnisse und fortschrittliche Datenvisualisierungen für optimierte Abläufe im Gesundheitswesen.

- Ein digitaler Zwilling (Digital Twin) ist ein virtuelles Modell eines Gesundheitssystems oder einer Gesundheitseinrichtung, das Echtzeiterkenntnisse für eine bessere Entscheidungsfindung bietet. Durch die unterbrechungsfreie Simulation von Abläufen ermöglicht diese Technologie den Verantwortlichen im Gesundheitswesen Effizienzoptimierungen, Kostensenkungen und eine verbesserte Patientenversorgung.

- Zu den wichtigsten Funktionen der Digital-Twin-Technologie von VeroSource zählen die nahtlose Datenintegration und die dynamische virtuelle Modellierung. Darüber hinaus bezieht sie zusätzliche Datenquellen - wie z. B. demografische Daten zur Bevölkerung, Krankheitstrends und andere entscheidende externe Faktoren - mit ein und unterstützt Fachkräfte im Gesundheitswesen so bei einer noch präziseren, datengestützten Entscheidungsfindung.

TORONTO, ON, 26. Februar 2025 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. ("HEALWELL" oder das "Unternehmen") (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft VeroSource Solutions Inc. ("VeroSource") ihre proprietäre VS-Data-as-a-Service-Plattform ("VS-Plattform") um eine neue Digital-Twin-Funktion erweitert hat. Ein sogenannter "digitaler Zwilling" (Digital Twin) ist eine virtuelle Darstellung eines Gesundheitssystems bzw. einer Gesundheitseinrichtung. Es handelt sich um eine digitale Kopie, die Analysen und Prognosen ermöglicht, ohne die Abläufe in der Gesundheitseinrichtung direkt zu beeinflussen. Dank der Fähigkeit, einen umfassenden Überblick über den Betrieb von Gesundheitseinrichtungen in Echtzeit zu geben, ermöglicht die neue Digital-Twin-Technologie Personen im Facility Management und Entscheidungsträgern einen völlig neuen Umgang mit den komplexen Abläufen in Gesundheitseinrichtungen.

Die Digital-Twin-Technologie von VeroSource bezieht zusätzliche Datenquellen - wie z. B. demografische Daten zur Bevölkerung, Krankheitstrends und andere entscheidende externe Faktoren - mit ein und unterstützt Fachkräfte im Gesundheitswesen so bei einer noch präziseren, datengestützten Entscheidungsfindung. Dieser ganzheitliche Ansatz stellt sicher, dass Gesundheitseinrichtungen nicht nur für den täglichen Betrieb optimiert werden, sondern auch auf zukünftige Anforderungen und Herausforderungen vorbereitet sind. Das Lösungskonzept von VeroSource soll den Verantwortlichen im Gesundheitswesen verwertbare Erkenntnisse aus der modernen Datenvisualisierung liefern und ihnen dabei helfen, die Kosten im Gesundheitswesen zu senken und den Behandlungserfolg im Sinne der Patienten zu verbessern.

Dr. Alexander Dobranowski, CEO von HEALWELL, erklärt: "Die Digital-Twin-Technologie von VeroSource markiert einen bedeutenden Meilenstein bei der Einbindung fortschrittlicher Technologien in den Betrieb von Gesundheitseinrichtungen und bietet eine neue Dimension des Erkenntnisgewinns und der Steuerungsmöglichkeiten für Fachkräfte im Gesundheitswesen, denen es ein Anliegen ist, die beste Versorgungsqualität zu gewährleisten, datenbasierte Entscheidungen zu treffen, Kosten zu senken und ihre Ressourcen zu optimieren. Diese Innovation passt perfekt zur Vision von HEALWELL, die darin besteht, KI und Technologie zu nutzen, um sowohl die Effizienz der Gesundheitsversorgung als auch den Behandlungserfolg im Sinne der Patienten in großem Stil zu optimieren."

Hier die wichtigsten Funktionen der Digital-Twin-Technologie von VeroSource:

Nahtlose Datenintegration: Der digitale Zwilling von VeroSource integriert HL7- und ERP-Daten sicher in die VS-Plattform und gewährleistet damit, dass wichtige Informationen über die Abläufe in der Einrichtung zentralisiert und leicht verfügbar sind. Dynamische virtuelle Modellierung: Die Plattform nutzt diese Daten, um ein genaues virtuelles Abbild der Gesundheitseinrichtung in Echtzeit zu erstellen, das eine immersive (realitätsnahe) und detaillierte Visualisierung der einzelnen Abläufe bietet. Verbesserte Entscheidungsfindung: Facility Manager und Entscheidungsträger gewinnen verwertbare Einblicke in die Kapazitäten der Einrichtung und können so die Auswirkungen möglicher Entscheidungen beurteilen, wie z. B. die Aufstockung des klinischen Personals oder die Erweiterung der Räumlichkeiten. Dies ermöglicht ein effizienteres und effektiveres Management.

Mark McAllister, CEO von VeroSource, meint dazu: "Der digitale Zwilling von VeroSource bietet Managern im Gesundheitswesen einen vollständigen und dynamischen Überblick über die Abläufe in ihrer Einrichtung und ermöglicht so eine intelligentere Entscheidungsfindung zur Verbesserung der Patientenversorgung und der betrieblichen Effizienz. Diese Lösung stellt die Zukunft des Managements im Gesundheitswesen dar und gibt Organisationen jene Tools an die Hand, die sie benötigen, um in einem zunehmend komplexen Umfeld erfolgreich zu bleiben."

VeroSource integriert Gesundheitsdaten aus Quellen wie der elektronischen Patientenakte, Apotheken und Krankenhausinformationssystemen sicher in eine einzige Plattform, die für die Analyse in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen genutzt wird. Das Unternehmen hat erstklassige Kompetenzen in den Bereichen Datenmanagement, Interoperabilität und Rendering entwickelt und validiert, die für die Wertschöpfung im klinischen Bereich und die Ermittlung ungedeckter Bedürfnisse bei Patienten und Personal gleichermaßen von entscheidender Bedeutung sind. VeroSource nutzt die KI-Technologie über seine VS-Data-as-a-Service-Plattform und ermöglicht damit eine leistungsstarke Datenvisualisierung sowie eine entsprechende Wertschöpfung durch verwertbare Erkenntnisse. Die Infrastruktur und das Angebot an digitalen Gesundheitslösungen von VeroSource sind mit den KI-Fähigkeiten von HEALWELL vollständig kompatibel. Dies ermöglicht einerseits die Ausweitung der digitalen Assistenz-Tools von HEALWELL auf die VeroSource-Plattform und andererseits die Nutzung der Dateninteroperabilität und der Visualisierungstools von VeroSource in der gesamten HEALWELL-Plattform.

Dr. Alexander Dobranowski

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie moderne klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, welche die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol "AIDX" an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol "HWAIF" an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar, einschließlich Aussagen über das Potenzial von HEALWELL und seinen Partnern, die Fortschritte bei den KI-Expertentechnologien kontinuierlich zu nutzen, um neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln oder bestehende zu verbessern, um die bestehende (und zukünftige) Kundenbasis zu bedienen, und basieren auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, an Worten oder Phrasen wie "Möglichkeit", "Gelegenheit", "anstehend", "Vorschlag", "weiterhin", "verbessern" oder Abwandlungen solcher Worte und Phrasen zu erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "werden", " dürfen", "könnten", "würden", "sollten", " vielleicht" oder "können" ergriffen werden, oder erreicht werden, oder an der Verneinung eines dieser Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise als falsch oder unwahr erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: HEALWELLs Fähigkeit, die Beziehungen zu seinen kommerziellen Partnern aufrechtzuerhalten und zu nutzen; die fortgesetzte Akzeptanz der von HEALWELL entwickelten Software, Tools und Lösungen; dass HEALWELL bei der Identifizierung, Durchführung und Integration neuer Akquisitionen, Investitionen und/oder Partnerschaften erfolgreich sein wird, die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; die Angemessenheit des Betriebskapitals und der Zugang zu Finanzmitteln; die Fähigkeit von HEALWELL, die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten; die kontinuierliche Einhaltung der Rechte am geistigen Eigentums von Dritten durch HEALWELL; die Auswirkungen des Wettbewerbs in der Branche; der Bedarf an zunehmend innovativen Produktlösungen und Dienstleistungsangeboten; Technologien, die wie vorgesehen oder überhaupt funktionieren; Trends beim Kundenwachstum und bei der Einführung neuer Technologien in der Branche; und dass die unten genannten Risikofaktoren in ihrer Gesamtheit keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, den operativen Betrieb, die Einnahmen und/oder die Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit innewohnenden Risiken und Ungewissheiten verbunden, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und zu der Möglichkeit führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt "Risk Factors" im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 1. April 2024 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf HEALWELL auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

