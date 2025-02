Durch die Ausweitung seiner regionalen Präsenz in Europa hat sich Oracle laut ISG Provider Lens-Bericht als wichtiger Akteur im Bereich der digitalen Transformation positioniert

Unternehmen in Europa setzen zunehmend auf Cloud- und KI-Lösungen von Oracle, um ihre Ziele in den Bereichen digitale Transformation, regulatorische Compliance und Nachhaltigkeit zu erreichen. Dies geht aus einem neuen Forschungsbericht hervor, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein globales KI-orientiertes Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, veröffentlicht wurde.

Der ISG Provider Lens Oracle Cloud and Technology Ecosystem Report 2024 für Europa zeigt, dass Oracle seine aggressive Expansion von Cloud-Regionen auf dem gesamten Kontinent fortsetzt und seine Präsenz in mehreren neuen Märkten etabliert, darunter Spanien, wo 2024 eine neue Cloud-Region in Madrid eröffnet wurde. Laut dem Bericht ist Oracle Cloud Infrastructure (OCI) jetzt in mehr Regionen (85) vertreten als jeder andere Hyperscaler, wobei weltweit 77 weitere Regionen geplant sind.

Die Expansion von Oracle ermöglicht es Unternehmen in Europa, OCI-Dienste zu nutzen und gleichzeitig die Daten an ihrem bevorzugten geografischen Standort zu speichern. Das EU Sovereign Cloud-Angebot von Oracle wird inzwischen in 15 europäischen Ländern genutzt. Laut dem Bericht ist eine weitere Expansion geplant, um Unternehmen bei der Einhaltung der EU-Anforderungen an Datenschutz und Datensouveränität zu unterstützen.

"Europäische Unternehmen suchen nach neuen und differenzierteren Lösungen, einschließlich KI, um die Einhaltung von Datenschutz- und Lokalisierungsgesetzen zu gewährleisten, Betriebskosten zu senken und Ressourcen für Transformationsinitiativen umzuverteilen", sagte Anthony Drake, ISG-Partner in Europa. "Die strategischen Partnerschaften und innovativen Lösungen von Oracle helfen Unternehmen, ihre operativen und geschäftlichen Ziele zu erreichen."

Service Provider spielen in diesem Prozess eine zentrale Rolle, indem sie maßgeschneiderte Lösungen bereitstellen, die Compliance gewährleisten und Innovationen fördern, so der Bericht. Sie unterstützen Unternehmen bei der Umstellung von Altsystemen auf moderne, skalierbare Cloud-Infrastrukturen, einschließlich Hybrid- und Multicloud-Umgebungen, um die Leistung zu optimieren.

Anbieter integrieren außerdem KI und ML in Oracle-Lösungen, sodass Unternehmen verwertbare Erkenntnisse aus ihren Daten gewinnen, Betriebsabläufe automatisieren und bessere Entscheidungen treffen können. Zudem unterstützen sie Nachhaltigkeitsbemühungen, indem sie energieeffiziente Plattformen anbieten, die den EU-Umweltvorschriften entsprechen.

Service Provider differenzieren sich durch maßgeschneiderte Strategien und Lösungen für Geschäftsbereiche wie Finanzen, Gesundheitswesen und Fertigung. Oracle seinerseits entwickelt maßgeschneiderte Cloud-Lösungen für Branchen wie Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und den öffentlichen Sektor.

Die Expansion von Oracle führt zu einer erheblichen Nachfrage nach Fachkräften mit Kenntnissen in den Bereichen Cloud, Datenbank und Anwendungsentwicklung. Service Provider gehen proaktiv auf diesen Bedarf ein, indem sie in Schulungs- und Zertifizierungsprogramme investieren, die die Fähigkeiten der Mitarbeiter verbessern, so der Bericht.

"Oracle bleibt eindeutig der Zeit voraus, indem das Unternehmen seine Präsenz ausbaut, neue Funktionen anbietet und seine Dienstleistungen an die neuen EU-Vorschriften anpasst", sagte Jan Erik Aase, Partner und globaler Leiter, ISG Provider Lens Research. "Oracles erneuter Fokus auf Datensouveränität, Transparenz und maßgeschneiderte Lösungen positioniert das Unternehmen als zentralen Wegbereiter der digitalen Transformation in Europa."

Der Bericht geht auch auf andere Trends ein, darunter die höhere Priorität des Risikomanagements und fortschrittliche Cybersicherheitsmaßnahmen angesichts zunehmender Bedrohungen für europäische Unternehmen. Wirksame Risikomanagement-Strategien sind für die Gewährleistung der Geschäftskontinuität von entscheidender Bedeutung geworden, insbesondere für Unternehmen, für die die Kosten von Datenschutzverletzungen erheblich sein könnten.

Weitere Einblicke in die Herausforderungen europäischer Unternehmen bei der Nutzung von Oracle Cloud einschließlich der Migration von On-Premises- zu cloudbasierten Oracle-Implementierungen und der Entscheidung, welche Funktionen auf OCI verlagert werden sollen sowie die Empfehlungen von ISG zu diesen Themen finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points Briefing unter folgendem Link.

Der ISG Provider Lens Oracle Cloud and Technology Ecosystem Report 2024 für Europa bewertet die Kapazitäten von 32 Anbietern in vier Quadranten: Consulting and Advisory Services, Implementation and Integration Services, Managed Services sowie OCI Solutions and Capabilities.

Die Studie stuft Accenture, Capgemini, Cognizant, HCLTech, Infosys, LTIMindtree, TCS, Version1 und Wipro als Leader in jeweils vier Quadranten ein. Deloitte, Fujitsu, PwC und Tech Mahindra werden in jeweils drei Quadranten als Leader anerkannt.

Ferner wird DSP in allen vier Quadranten als Rising Star anerkannt. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial. Kyndryl wird in einem Quadrant als Rising Star bezeichnet.

Eine individuelle Version des Berichts ist bei Version1 erhältlich.

Der Oracle Cloud and Technology Ecosystem Report 2024 für Europa ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Webseite erhältlich.

Über ISG Provider Lens

Die Studienreihe ISG Provider Lens Quadrant ist der einzige Anbietervergleich seiner Art, der empirische, datengetriebene Forschungs- und Marktanalysen mit praxisbasierten Erfahrungen und Beobachtungen des global agierenden Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen die Auswahl geeigneter Sourcing-Partner erleichtern. ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu überprüfen und ISG-Unternehmenskunden zu beraten. Die Forschung umfasst derzeit weltweit operierende Anbieter, vor allem in Europa sowie in den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, den Beneluxländern, Deutschland, der Schweiz, Skandinavien, Australien und Singapur/Malaysia. Weitere Märkte werden in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Marktforschung bietet diese Webseite.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III ist ein globales KI-orientiertes Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, ist ISG seit langem führend in den Bereichen Technologie- und Business-Services und steht heute an vorderster Front bei der Nutzung von KI, um Organisationen zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten, sein fundiertes Wissen über Anbieterökosysteme und die Expertise seiner 1.600 Fachleute weltweit, die zusammenarbeiten, um Kunden dabei zu helfen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

