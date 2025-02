Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch zwar von Novartis gebremst, der SMI verteidigt aber im frühen Geschäft die Marke von 13'0000 Punkten. Anleger hatten derweil eine Flut von Zahlen insbesondere in der zweiten Reihe zu verdauen und warten zudem gespannt auf die Zahlen von US-Chipgigant Nvidia am Abend. Bis dahin dominiert die Unsicherheit durch die US-Regierung mit Blick auf Zölle und die Geopolitik das Geschehen den Märkten. Auf ...

