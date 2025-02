Deutsche Telekom - Aktie fällt nach Jahresbericht

Werbung







Trotz eines Rekordumsatzes in 2024 fiel die Telekom-Aktie im frühen Xetra®-Handel etwa 4 Prozent.



Am Mittwochmorgen veröffentlichte der Telekommunikationskonzern seine Zahlen für das vergangene Jahr. Getrieben durch ein starkes Geschäft in den USA erzielte die Deutsche Telekom in 2024 einen Rekordumsatz. Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zu 2023 um 3,4 Prozent auf 115,77 Milliarden Euro. Mit 76,3 Prozent wurde ein Großteil des Umsatzes im Ausland erwirtschaftet. In den USA profitierte T-Mobile US von einem ungebrochenen Kundenzustrom. Allein im vergangenen Jahr verzeichnete das Unternehmen 6,1 Millionen neue Mobilfunk-Vertragskunden. An der US-Tochtergesellschaft hält die Deutsche Telekom 51,5 Prozent. Auch in Deutschland kann die Deutsche Telekom im vergangen Jahr auf positive Entwicklungen zurückblicken. Denn das Glasfasernetz findet immer mehr Zuspruch und gewann im vergangenen Jahr 472.000 neue Kunden dazu. Der Konzerngewinn fiel um 37 Prozent im Vergleich zu 2023 auf 11,21 Milliarden Euro. Allerdings gab es im 2023 einen positiven Sondereffekt durch den Verkauf des Funkturm-Geschäfts für mehr als 10 Milliarden Euro. Nach der Veröffentlichung der Zahlen stellte Konzernchef Timotheus Höttges eine Rekord-Dividende von 90 Cent pro Aktie in Aussicht. Der Markt reagierte negativ auf die vorgelegten Zahlen. Die Telekom-Aktie notierte im frühen Handel an der Xetra® zwischenzeitlich etwa 4 Prozent tiefer bei 33,55 Euro.









